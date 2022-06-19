سببها عُطل فني:- أفقر بلد في العالم بلا كهرباء

نشرت الشركة الوطنية للطاقة (إسكوم) في دولة ملاوي بجنوب افريقيا يوم أمس السبت 18/06/2022 في بيانٍ لها، عن عُطل كهربائي كبير أدى إلى انقطاع التيار في كامل البلاد.

وأشارت إلى أنّ عُطلاً أصابَ النظام “قرابة الساعة 18:00 مساء أمس السبت ما أدى إلى إنقطاع التغذيّة بالكهرباء في البلاد. مؤكدّةً أنها” تُبذلُ جهودها لاستعادة الكهرباء بأسرع وقت ممكن”.

ليست المرّة الاولى:-

يُشار إلى أنّ البلاد تُعاني منذ عدّة أشهر، من إنقطاعات كثيرة للتيار الكهربائي تصلُ أحيانا إلى ثماني ساعات في اليوم.

ففي نهاية شهر يناير المُنقضي بقي التيار الكهربائي في البِلاد مقطوعاً لمدْة ثلاثة أيام مُتتالية؛ جراء العاصفة الاستوائية” آنا” التي ضربت جنوب افريقيا بالكامل، ما أسفرَ عن مقتل العشرات ولُحِقت أضراراً في محطة رئيسية لتوليد الكهرباء في ملاوي.

من جانبه أثار إنقطاع التيار الكهربائي الاخير، غضب وإستياء السُكّان مستخدمي شبكة الإنترنت. مُعلقاً أحدهم:- “لنُقِرّ ببساطة بأنّ بلدنا فقير ومفلس”، مضيفا “في بلدان أخرى، إذا انقطع التيار عشر دقائق يتقدّم الوزير باعتذار من الشعب”.

إقتصاد متدهور:-

جديراً بالذكرِ أنّ ملاوي تواجه صعوبات وتحديّات اقتصادية كبيرة، وتعيش حالة من الفساد المُتفشي. وهناك اقل من 15٪ من السكان الذي يبلغُ عددهم أكثر من” 19 مليون” نسمة، تصلهم الكهرباء التي يتم توليدها بنسبة تفوق 90٪ في محطات للطاقة الكهرومائية، وفق البنك الدولي. ويعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.