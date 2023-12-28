سام 18صائد الأباتشي الإسرائيلية| لأول مرة منذ بدء حرب غزة المقاومة تستخدم سلاح نوعي جديد ودلالات استخدامه في هذا التوقيت

قامت كتائب القسام بالأمس باستخدام سلاح نوعي للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة، ويتمثل هذا السلاح في صاروخ سام 18، الذي يستهدف طائرات الأباتشي الإسرائيلية، وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها المقاومة استخدام هذا الطراز من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، وكانت المقاومة أعلنت في حروب سابقة مع الإحتلال استخدام صاورخ سام 7 وهو أقل تطوراً وأقل مدى من صواريخ سام 18 التي استخدمتها المقاومة بالأمس في منطقة الصفطاوي بشمال قطاع غزة.

صائد الأباتشي الإسرائيلية| لأول مرة منذ بدء حرب غزة المقاومة تستخدم صاروخ سام 18 لاصطياد الطائرات

صاروخ سام 18 يدخل حرب غزة للمرة الأولى

والسؤال الذي يتبادر للذهن الآن، هو لماذا استخدمت المقاومة هذه الصواريخ في هذا التوقيت، ووفق المحللين العسكريين المتابعين للعدوان الإسرائيلي على غزة، فإن الجيش الإسرائيلي بدأ في مرحلة جديدة من حرب غزة، وهذه المرحلة تتمثل في استخدام الإحتلال لطائرات الأباتشي كإسناد لقوات المشاة على الأرض لتنفيذ عمليات نوعية في غزة، لذلك كان هذا هو التوقيت المناسب لاستخدام صاروخ سام 18 الروسي في استهداف تلك الطائرات.

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وقام الإحتلال باستخدام طائرات الأباتشي الآن لأنها مزودة برشاشات قاتلة من عيار 30 ملم لاستهداف الأفراد، كما أن هذه الطائرات مزودة بصواريخ صغيرة ضد الأفراد، وتم استخدام الأباتشي في الحرب الأمريكية في أفغانسان، وتم استهدافها بقذائف الآر بي جي، لكنها لم تسقطها، لكن صواريخ سام 18 قادرة على إسقاط طائرات الأباتشي وتدميرها.

ويصل مدى صواريخ سام 18 إلى أكثر من 5 كيلو متر، وفي حال إذا ما كان الرامي ماهراً فإن إصابته للطائرة ستكون مدمرة، لأن الصاروخ لا يمكن اكتشافه، لأنه موجة بالأشعة تحت الحمراء وليس بالأشعة الرادارية، كما أن سرعة سام 18 تتناسب مع سرعة طائرات الأباتشي، وهذه الصواريخ تلامسية، بمعني أنه بمجرد أن يتلامس مع جسم الطائرة فإنه ينفجر ويدمرها في الحال.

كما أن استخدام صواريخ سام 18 في حرب غزة، يجعل طائرات الأباتشي تحلق على مستوى مرتفع، مما يجعلها غير قادرة على إسناد قوات المشاة الإسرائيلية على الأرض، ويجعل المقاومة تستهدف قوات المشاة الإسرائيلية وهم في مأمن من استهداف طائرات الأباتشي لهم.