زلزال يضرب جنوب إيران يشعر به سكان الخليج العربي .. تفاصيل

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة اليوم جنوب إيران وشعر به كل سكان الخليج العربي، وأعلن المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر حسابة الرسمي على موقع “تويتر”، أن محطات رصد الزلازل التابعة للمركز قد سجلت في تمام الساعة 7.17 مساء بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، هزة أرضية مركزها جنوب إيران، وشعر بها سكان شمال الإمارات، دون وقع أي خسائر أو تأثير.

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جنوب إيران

وذكر المركز الأوربي المتوسطي لرصد الزلازل في بيان أصدره، أن جنوب إيران تعرض اليوم إلى زلزال بلغت شدته 5.6 على مقياس ريختر، وبين البيان أن الزلزال وقع على عمق عشرة كليو مترات، وعلى بعد 88 كيلو متر تقريبا من إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات.

زلزال جنوب إيران اليوم شعر به سكان كل من البحرين، والسعودية، وقطر، والإمارات العربية، إلى جانب المتضرر الرئيسي إيران.

جدير بالذكر أن دولة إيران تتعرض للعديد من الزلازل، وكان أخرها الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية بين إيران وأذربيجان وأرمينيا، في الخامس من أكتوبر الماضي، والذي بلغت شدته 5.7 درجة.