زلزال قوي يهز جزيرة مينداناو الفلبينية مع تحذيرات من تسونامي

تم تسجيل زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة مينداناو في الفلبين يوم السبت.

وهذا الزلزال القوي وقع في الساعة 10:37 مساءً بالتوقيت المحلي وكان على عمق 32 كيلومترا، وتم إصدار تحذيرات من تسونامي محتمل في أربع دول وهي الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وبالاو.

وقد أعلن مركز تحذير من تسونامي في المحيط الهادئ أنه بناءً على قوة الزلزال وموقعه فمن المتوقع أن تتأثر الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وبالاو بموجات تسونامي.

وقد ذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن هناك توقعات بحدوث تسونامي مدمر يصل ارتفاع الأمواج فيه إلى مستويات تشكل تهديداً لحياة السكان.

وقد أوضح المعهد أنه من المتوقع أن تصل أمواج التسونامي إلى السواحل بارتفاع يتجاوز المستوى الطبيعي بأكثر من متر واحد.

وقد نصح السكان في مقاطعتي سوريغاو ديل سور ودافاو أورينتال بمغادرة منازلهم فوراً والتوجه إلى المناطق المرتفعة أو المناطق الداخلية للحماية.

وتعتبر الفلبين منطقة تعرض للزلازل بشكل يومي وذلك نظرًا لوقوعها على حزام النار وهي منطقة في المحيط الهادئ تشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا مكثفًا تمتد من اليابان إلى جنوب شرق آسيا.

وعلى الرغم من أن الهزات الأرضية في العادة تكون ضعيفة ولا يشعر بها السكان إلا أن الفلبين تتعرض أحيانًا لزلازل قوية ومدمرة دون سابق إنذار، ويرجع ذلك في الغالب إلى عدم توفر التكنولوجيا اللازمة للتنبؤ بمكان ووقوع هذه الزلازل في الوقت المناسب.