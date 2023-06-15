زلزال عنيف بقوة 6.2 يضرب محافظة هوكايدو في شمال اليابان

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر محافظة هوكايدو شمال اليابان، حيث نشرت وكالة الأرصاد الجوية في هيئة الإذاعة اليابانية NHK حدث الزلزال في تمام الساعة 6:55 مساء الأحد، وكان الزلزال على عمق 140 كم، وموقعه بالقرب من سواحل بلدة “أوراكاوا”، وأضاف أنه لم يصدر تحذيرًا من حدوث تسونامي جديد في اليابان.

هل تعرضت اليابان لزلزال خلال الشهور الماضية؟

نعم خلال شهر مايو الماضي، ضرب زلزال مقاطعة تشيبا بقوة 5.4 درجة في اليابان، وتسبب في حدوث خسائر مادية في المباني بمدينة طوكيو، كذلك في فبراير الماضي تعرضت جزيرة هوكايدو اليابانية لزلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، وفقًا للمعهد الوطني الياباني لأبحاث علوم الأرض والمقاومة للكوارث، ضرب الزلزال شبه جزيرة نيمرو في الجزيرة الشمالية على عمق 61 كيلومترًا.

لماذا تتعرض اليابان بصفة مستمرة لزلزال؟

تكمن الإجابة في جغرافيا اليابان، حيث تقع هذه الدولة الجزرية في منطقة تسمى “حلقة النار؛ إنها منطقة خيالية على شكل حدوة حصان تمتد على طول ساحل المحيط الهندي، هذا هو المكان الذي تحدث فيه معظم الزلازل والانفجارات البركانية وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، فإن 81٪ من اكبر الزلازل في العالم تحدث في هذا الحزام النشط، تصطدم العديد من الصفائح التكتونية في منطقة Ring of Fire، منطقة تعرف باسم “الاندساس”، حيث تنحني إحدى الطبقات وتنزلق تحت الأخرى، مما يتسبب في غرق القشرة المحيطية في وشاح الأرض، وفقًا لعلماء الزلازل تركز زلزال نوفمبر على بعد حوالي 130 كيلومترًا جنوب غرب مركز زلزال 2011، مما يعني أن هذا الزلزال قد يكون صدمة بعد زلزال 2011 الكبير.

هل تتعرض اليابان لكوارث طبيعية غير الزلازل؟

غالباً ما تعاني اليابان من كوارث طبيعية كبرى مثل الأعاصير والانفجارات البركانية والزلازل، في حين أن هذه الكوارث يمكن أن تتسبب في مقتل العديد من الأرواح، كما كان الحال مع زلزال هانشين أواجي العظيم في يناير 1995 وزلزال نيجاتا تشوتشو في أكتوبر 2004، فقد عمل اليابانيون بلا كلل لعدة سنوات للتخفيف من الآثار المدمرة، لذلك تستخدم اليابان أحدث التقنيات لتصميم المباني المقاومة للزلازل ورسم خرائط لأنماط العواصف بدقة بالغة.

الآثار الناتجة عن الزلزال