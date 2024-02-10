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زلزال بقوة 5.6 درجة يهز جزيرة مينداناو في الفلبين ويعرقل عمليات الإنقاذ

عبد الرحمن عياد

تعرضت جزيرة مينداناو في الفلبين يوم السبت لزلزال بقوة 5.6 درجة، وفقًا لما ذكره مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، وقد أشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

زلزال بقوة 5.6 درجة يهز جزيرة مينداناو في الفلبين ويعرقل عمليات الإنقاذ

أرشيفية لزلزال سابق في الفلبين

ومن جهة أخرى فقد أفادت وكالة رصد الزلازل الفلبينية بأن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة، وكان على عمق 27 كيلومترًا، وعلى الرغم من عدم توقع حدوث أضرار فقد أشارت الوكالة إلى احتمالية وجود توابع للزلزال.

وقد تعطلت عمليات الإنقاذ التي كانت تجري في بلدة ماكو في إقليم دافاو ديل أورو جنوب الفلبين، حيث يبحث رجال الإنقاذ عن عشرات المفقودين الناجمين عن انهيار أرضي سابق، وتضطر السلطات إلى تعليق العمليات بسبب الزلزال الأخير.

ويُذكر أن الإقليم قد تعرض لأمطار غزيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية، وهذه الظروف المناخية السيئة تزيد من تعقيد الحالة في المنطقة وتعيق جهود الإنقاذ والاستجابة للكوارث.


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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