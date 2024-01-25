زلزال بقوة 5.37 ريختر يهز الجزء الشرقي من تركيا.. إدارة الكوارث تعلن عن الحدث

في تطور آخر للأحداث الزلزالية، ضربت هزة أرضية بقوة 5.37 درجة على مقياس ريختر الجزء الشرقي من تركيا، حسب ما أعلنت إدارة الكوارث التركية، تأتي هذه الزلزال في سياق تصاعد الظواهر الزلزالية في المنطقة، حيث كانت تركيا قد شهدت زلزالًا قويًا في العام الماضي بقوة 7.7 درجة، أسفر عن خسائر كبيرة وتأثيرات واسعة، نبقى على اطلاع دائم لتقديم أحدث التحديثات حول هذا الحدث الزلزالي.

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أعلنت إدارة الكوارث التركية عن وقوع زلزال بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر في ولاية ملاطية التركية، يأتي هذا الزلزال ليضيف إلى سلسلة الهزات الأرضية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

🔴 زلزال بقوة 5.5 يضرب المناطق الشرقية في #تركيا 📺 لآخر التطورات تابعونا على رابط البث المباشر

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وفقًا للتقارير، وقعت الهزة الأرضية في وقت مبكر، وتم رصد مركز الزلزال في ولاية ملاطية، دون أنباء عن وقوع خسائر مادية أو إصابات حتى اللحظة، وقد بادرت الإدارة الكوارثية التركية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمتابعة الوضع وتقديم الدعم الضروري.

يأتي هذا الزلزال بعد أشهر قليلة من تعرض تركيا لزلزال قوي بلغت قوته 7.7 درجة، خلف آثارًا كارثية وفاجعة بشرية، ويعود التذكير بالحدث الزلزالي الكبير الذي وقع في تاريخ 6 فبراير من العام الماضي إلى تسليط الضوء على واحدة من أقوى الهزات الأرضية في تاريخ تركيا الحديث، حيث تعرضت المناطق الواسعة في تركيا لزلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر.

هذا الزلزال الذي وقع في القرن الحالي، حصد أرواح أكثر من 50 ألف شخص على الأقل، وتسبب في آلاف الإصابات والجرحى، وقد تم تصنيف هذا الحدث الزلزالي كواحد من أقوى الزلازل في العصور الحديثة، مما خلف تداولاً واسعاً حول أهمية تعزيز إجراءات السلامة والاستعداد لمواجهة الظواهر الطبيعية في تلك المنطقة.

في سياق زلزالي متزايد، سجلت محطات الرصد العراقية وقوع هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر في شمال غربي نينوى، تعكس هذه الزلزالات التحديات المستمرة التي تواجه المناطق المحيطة بالمناطق الزلزالية.

وفي سياق آخر، أكدت وزارة الصحة في كازاخستان حدوث زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في مدينة ألماتا الكازاخية، حيث طلب 44 شخصًا مساعدة طبية بسبب جروح خفيفة ومتوسطة، وتم نقل 3 منهم إلى المستشفى.

تتسارع الأحداث الزلزالية في مناطق مختلفة، مما يبرز أهمية تعزيز التدابير الوقائية والاستعداد لمواجهة هذه الظواهر الطبيعية والتصدي لتأثيراتها.

نصائح السلامة خلال الزلازل، في حال وقوع الزلزال داخل المبنى، يعد الحفاظ على هدوء الأعصاب واتخاذ الإجراءات السليمة أمرًا حيويًا، وإليك بعض النصائح للسلامة: