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زلزال الكويت يسجل خمس درجات على مقياس ريختر

مريم محمود

“زلزال الكويت ” تصدرت هذه الكلمة قائمة البحث على جوجل لمعرفة تفاصيل عن هذا الحدث، وفي هذا المقال سنوافيكم  بمعلومات وتفاصيل عن الزلزال الذي ضرب أرض الكويت، في فجر اليوم السبت بتاريخ 4 من شهر يونيو لعام 2022 وفي ساعة مبكرة.

زالزال قوي يضرب الكويت

زلزال الكويت( بقوة 5 درجات على مقياس ريختر)

الكويت
الكويت

رابط نتيجة الطلاب الكويت 2022 الابتدائي والمتوسط

أول بيان من الشبكة الكويتية لرصد الزلازل حول زلزال الكويت الذي وقع فجر اليوم وهزة أرضية تتصدر تويتر

الكويت

كما ذكرت الشبكة الوطنية الكويتية الخاصة برصد الزلازل على لسان عبد الله العنزي أن الزلزال قد كان بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، وذلك في جنوب غرب الأحمدي،  في تمام الساعة 4.28 صباحًا بتوقيت الكويت، وبعمق خمسة كيلومترات بباطن الأرض.

لا يوجد خسائر في الأرواح، ولا خسائر مادية ناتجة عن الزالزال والحمد لله

زلزال الكويت

كما شعر به كثير من المواطنين والمقيمين في الكويت، فعبروا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كالفيسبوك وتويتر.

وذكروا  أنهم شعروا بالزلزال لمدة لم تزد عن عشر ثوانٍ فقط،  ونشر آخرون صور لتلف يعتبر بسيط، وذكروا أنه نتيجة للزلزال.

كما أن قوة الإطفاء العام قد أعلنت أنه لم تسجل الإدارة أي أضرار ناتجة عن تلك الهزة والحمد لله، وذكرت أنه قد تم تقديم بلاغات كثيرة من أجل الاستفسار عن مصدر تلك الهزة.

المصدر: اليوم السابع وسكاي نيوز.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، الذي تحدثنا فيه  عن تفاصيل عن زلزال الكويت وقوته، و أنه لا يوجد أضرار ناتجة عنه، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.

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مريم محمود

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة قسم علوم ابتدائي.. من مواليد1996، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..


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