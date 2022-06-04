زلزال الكويت يسجل خمس درجات على مقياس ريختر

“زلزال الكويت ” تصدرت هذه الكلمة قائمة البحث على جوجل لمعرفة تفاصيل عن هذا الحدث، وفي هذا المقال سنوافيكم بمعلومات وتفاصيل عن الزلزال الذي ضرب أرض الكويت، في فجر اليوم السبت بتاريخ 4 من شهر يونيو لعام 2022 وفي ساعة مبكرة.

زلزال الكويت( بقوة 5 درجات على مقياس ريختر)

كما ذكرت الشبكة الوطنية الكويتية الخاصة برصد الزلازل على لسان عبد الله العنزي أن الزلزال قد كان بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، وذلك في جنوب غرب الأحمدي، في تمام الساعة 4.28 صباحًا بتوقيت الكويت، وبعمق خمسة كيلومترات بباطن الأرض.

لا يوجد خسائر في الأرواح، ولا خسائر مادية ناتجة عن الزالزال والحمد لله

كما شعر به كثير من المواطنين والمقيمين في الكويت، فعبروا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كالفيسبوك وتويتر.

وذكروا أنهم شعروا بالزلزال لمدة لم تزد عن عشر ثوانٍ فقط، ونشر آخرون صور لتلف يعتبر بسيط، وذكروا أنه نتيجة للزلزال.

كما أن قوة الإطفاء العام قد أعلنت أنه لم تسجل الإدارة أي أضرار ناتجة عن تلك الهزة والحمد لله، وذكرت أنه قد تم تقديم بلاغات كثيرة من أجل الاستفسار عن مصدر تلك الهزة.

المصدر: اليوم السابع وسكاي نيوز.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، الذي تحدثنا فيه عن تفاصيل عن زلزال الكويت وقوته، و أنه لا يوجد أضرار ناتجة عنه، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.