حصيلة مفجعة لضحايا زلزال أفغانستان المدمر

أعلنت السلطات في أفغانستان أن زلزال قوي ضرب البلاد فجر الإثنين وأسفر عن وفاة أكثر من 800 شخص وإصابة ما لا يقل عن 2800 آخرين.

وتم وصف هذا الحدث بأنه من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد مؤخراً.

وقال شرفات زمان، المتحدث باسم وزارة الصحة في كابول إن الزلزال بلغت قوته 6 درجات ووقع على عمق 10 كيلومترات، داعياً المجتمع الدولي إلى سرعة تقديم المساعدات العاجلة لمواجهة حجم الدمار الكبير، لاسيما مع انهيار منازل وتشريد مئات الأسر.

وأفاد المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد أن معظم الضحايا سقطوا في إقليمي كونار وننكرهار شرقي البلاد، حيث واجهت فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق الجبلية الوعرة والمعزولة عن شبكات الاتصال.

ووفقاً لمسؤولي الأمم المتحدة فإن الهزات الأرضية تزامنت مع هطول أمطار غزيرة زادت من احتمالية وقوع انهيارات أرضية، ما أعاق جهود الإنقاذ وأدى إلى صعوبة المرور عبر العديد من الطرق.

كما أضافت التقارير أن السلطات وفرق الطوارئ تسابق الزمن لإزالة جثث الحيوانات النافقة لتجنب تلوث مصادر المياه، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا مع وصول فرق الإنقاذ إلى القرى النائية المتضررة.