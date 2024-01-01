زعيم كوريا الشمالية يهدد بتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

أفادت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وجه كلمة للقادة العسكريين في بلاده حثهم فيها على تجهيز أقوى الوسائل لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في حالة حدوث مواجهة عسكرية.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

وقد أشار كيم إلى أن خطر اندلاع صراع عسكري في شبه الجزيرة الكورية يتزايد بسرعة نظرًا للتدريبات العدائية التي تقوم بها الدول المعادية بما في ذلك الولايات المتحدة، ولذلك يجب على بلاده أن تستعد بشكل جيد وتعزز قدراتها لحماية نفسها.

وقد نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله: (في حالة اختيار العدو المواجهة العسكرية فيجب على جيشنا توجيه ضربة قاضية لتدميره تمامًا، وذلك من خلال استخدام كل الوسائل والإمكانات القوية دون تردد).

وقد أضافت الوكالة بأن كيم قد استقبل كبار القادة العسكريين في مقر حزب العمال الحاكم، حيث قدم لهم التهاني بمناسبة إنجازات العام السابق.

وفي العام الماضي فقد أجرت كوريا الشمالية اختبارات على أكبر صواريخها الباليستية وأطلقت أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري وقد وصف كيم هذه الخطوات بأنها تحققات كبيرة في تحديث الجيش.

وتأتي دعوة كيم لرفع مستوى الاستعداد العسكري في أعقاب اجتماع حزب العمال الحاكم الذي استمر لمدة خمسة أيام وانتهى يوم السبت وخلاله تم تعزيز الترسانة النووية للبلاد وزيادة إنتاج طائرات عسكرية مسيرة، بالإضافة إلى إطلاق ثلاثة أقمار صناعية جديدة لأغراض التجسس في عام 2024.

وتأتي هذه التصريحات بعد زيادة تدريبات الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية في العام الماضي وزيادة نشر الأصول العسكرية الاستراتيجية، بما في ذلك غواصات صواريخ نووية وحاملات طائرات وقاذفات قنابل كبيرة.

وفي سول فقد أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم عن التزامه بتسريع عملية استكمال نظام الدفاع الصاروخي ونظام الردع الأميركي الموسع، وذلك بهدف مواجهة أي تهديد نووي وصاروخي يأتي من كوريا الشمالية.