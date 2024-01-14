زعيم حزب الله اللبناني: ضربات أمريكا وبريطانيا لن توقف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر

أدلى زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله ببعض التصريحات التي أكد فيها استمرار الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد 14 يناير، وكان قد بدأ كلماته في المؤتمر الصحفي بنقل تعازيه لأسرة القيادي الشهيد وسام طويل الذي قُتل جراء الغارات الإسرائيلية التي شنها الجيش الإسرائيلي في الجهة الجنوبية من لبنان.

قال زعيم حزب الله اللبناني في تصريحاته أن استهداف جماعة الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر يجب أن تستمر، وذلك عقب الضربات الأخيرة التي شنتها الجهات الغربية على بعض المواقع العسكرية الخاصة بجماعة الحوثيين في اليمن.

قال زعيم حزب الله اللبناني في تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام لبنانية اليوم الأحد: “إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مخطئ تماماً إن اعتبر أن ضرباته الأخيرة ستوقف الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر”، وكانت الضربات التي شنتها الجهات الغربية وتحديداً أمريكا وبريطانيا قد تم تنفيذها منذ عدة أيام فقط واستهدفت العديد من المعسكرات الخاصة بجماعة الحوثيين التي وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها جماعات إرهابية ويجب التخلص منها أيضا.

أضاف حسن نصر الله خلال تصريحاته: “إن إسرائيل غارقة في الفشل كما أنها في حفرة عميقة وأكد على ذلك العديد من المحللين، كما أنها لم تصل لأي نصر حتى الآن في إشارة إلى الأهداف الذي وضعها مجلس الحرب الإسرائيلي قبل بدء العملية العسكرية في قطاع غزة والتي تتمثل في القضاء على حركة حماس بالكامل سياسياً وعسكرياً، وإعادة الأسرى الإسرائيليين المعتقلين لدى حماس”.

تابع حسن نصر الله: “إن خسائر الإسرائيليين مربكة، خاصة بعد أن أعلنت تل أبيب منذ عدة أيام عن إصابة 4 آلاف من جنودها خلال الحرب الدائرة الآن مع حركة حماس تزامناً مع وصول اليوم الـ 100 من الحرب اليوم مع حركة حماس، ليصل إجمالي المصابين إصابة دائمة حتى الآن إلى 30 ألف”.

اختتم حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني تصريحاته بأن إيقاف الهجمات من جانب اليمن والعراق وسوريا ولبنان يتوقف على إيقاف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

جاءت تصريحات زعيم حزب الله اللبناني اليوم الأحد عقب الضربات التي شهدتها اليمن خلال اليومين الماضيين، حيث تم تنفيذ أكثر من 60 ضربة أمريكية وبريطانية دقيقة جداً عبر الجو والبحر أيضا، واستهدفت هذه الضربات العديد من المواقع العسكرية التابعة لجماعة الحوثيين كما أن هذه الضربات شلت القدرات العسكرية لجماعة الحوثيين.

الهجمات الحوثية على السفن التجارية

منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي قامت جماعة الحوثيين بشن الكثير من الهجمات التي كانت تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر بشكل دقيق، وتسببت هذه الهجمات في إعاقة حركة الملاحة في ممر البحر الأحمر الذي يعتبر محور اهتمام الكثير من الدول الغربية والعربية، حيث تمر من خلال هذا الممر ما يقرب 12% من التجارة العالمية، كما تسببت هجمات الحوثيين في مضاعفة تكلفة النقل نظراً لأن العديد من شركات الشحن قررت على الفور تغيير مسار سفنها التجارية نحو جنوب إفريقيا.

ورداً على الهجمات الحوثية قامت كل من أمريكا وبريطانيا بتنفيذ العديد من الضربات الجوية والبحرية المشتركة في يومي الجمعة والسبت الماضيين، حيث استهدفت الضربات عدة مواقع عسكرية خاصة بجماعة الحوثيين في اليمن، حيث استهدفت الضربات 6 محافظات في اليمن من أبرزها العاصمة صنعاء إضافة إلى محافظة الحديدة وتعز وشمال غربي البلاد، ومن المتوقع أن تشهد المواقع العسكرية في اليمن العديد من الهجمات المستمرة من قبل الجانب الأمريكي والبريطاني في حالة استمرت الهجمات الحوثية أيضا على السفن التجارية في ممر البحر الأحمر.