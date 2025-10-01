“ريان إير” ترسل تحذير نهائي لحكومة نتنياهو.. فما القصة؟

قامت إدارة شركة طيران “ريان إير” الأيرلندية منخفضة التكلفة بتوجيه إنذارا نهائيا إلى سلطة المطارات الإسرائيلية، تحذر فيها من أن خطط استئناف رحلاتها الجوية إلى إسرائيل بنهاية الشهر المقبل باتت مهددة بالإلغاء.

سياسة إسرائيل السبب

وقالت صحيفة جلوبس الإسرائيلية، أن شركة الطيران الاقتصادية الأيرلندية “رايان إير” أشارت إلى سياسة غير شفافة لتخصيص مواعيد الهبوط و الإقلاع في مطار بن جوريون.

وأكدت الصحيفة، إنذار الشركة إلى هيئة المطارات تشمل اتهامات بوجود سياسة تعكس مزاجا إداريا غير مهني، وتجبر الشركات على العمل في بيئة غير مستقرة تضر بحرية حركة النقل الجوي، وتعكس صورة واضحة لاستمرار إسرائيل في فرض ضغوط وتعقيدات تعرقل النشاط الاقتصادي والتجاري بشكل ممنهج.

شركة رايان إير

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة “رايان إير”، إيدي ويلسون، أن هناك استياء شديد من عدم استقرار سياسة توزيع المواعيد في المطار، مؤكدا أن هذا الوضع لا يمكن الشركة من التخطيط لعملياتها بشكل مربح.

وتابع أن “السياسة غير المستقرة لتخصيص المواعيد لا تتيح تخطيطا مربحا للرحلات الجوية”، وهدد بأنه في حال لم تتم إعادة المواعيد التي كانت مخصصة سابقا للشركة بحلول 30 سبتمبر، فستقوم رايان إير بإلغاء جدول رحلاتها الشتوي والصيفي إلى إسرائيل، وتحويل طائراتها إلى وجهات بديلة.