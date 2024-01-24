رويترز: بايدن يحث الكونغرس على الموافقة لبيع طائرات إف- 16 لتركيا

ذكرت وكالة رويترز اليوم، أن إدارة بايدن قد حثت الكونغرس الأمريكي، على الموافقة على إتمام صفقة بيع طائرات إف 16 (F-16) لتركيا، حيث تبلغ قيمة الصفقة 20 مليار دولار، وكانت تركيا قد طلبت هذه الصفقة منذ عام 2021، وما زالت المفاوضات جارية.

طائرات إف-16

صفقة طائرات إف- 16

يعد هذا النوع من الطائرات الأمريكية، عنصر رئيسي في سلاح الجو التركي، وقد كانت تركيا قد حصلت على 270 طائرة إف-16، ما بين عامي 1987 -2012، وهي الدولة رقم 3 في ترتيب الدول التي تمتلك هذا لنوع من الطائرات، بعد الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تعاني تركيا من بعض المشكلات الأمنية، في مكافحة الإرهاب، الذي تتعرض له من حزب العمال الكردستاني.

الحاجة ملحة الآن

وتعتقد تركيا أن الحاجة ملحة الآن، لهذا النوع من الطائرات، التي تعود مقاتليها على استخدامها، ويفتقر المخزون الحربي، للعدد الكافي، وقد أجرت تركيا تحديثات لطائرات إف-16 التي تمتلكها، لتمديد عمرها، وجعلها أكثر حداثة.

إدارة الرئيس الأميركي، جو #بايدن، بعثت برسالة للكونغرس اليوم الأربعاء، تحثه فيها على الموافقة على صفقة طائرات "إف-16" لصالح #تركيا قيمتها 20 مليار دولار، بحسب رويترز#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/6O3CR4MN9N — Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) January 24, 2024

العراقيل التي تواجه الصفقة

يعترض الكونغرس الأمريكي، على صفقة الطائرات إف-16 التي تطلبها تركيا، ويشترط مطالب لإتمام صفقة البيع، إذ يشترط الكونغرس الأمريكي، موافقة تركيا على انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو، والذي ترفض تركيا دخولهم الحلف قبل استئصال “العناصر الإرهابية”، من حزب العمال الكردستاني، من أراضيهم، والتي تستهدف أنقرة.

بايدن يحث الكونغرس على الموافقة

لأسباب تتعلق بحرب روسيا وأوكرانيا، طلبت إدارة بايدن من الكونغرس، بإتمام المفاوضات، والموافقة على صفقة بيع الطائرات لتركيا، وأن لا تكون صفقة البيع مشروطة، وما زالت الصفقة معلقة بيد الكونغرس الأمريكي.