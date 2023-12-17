رويترز الأمريكية: اتفاق قريب لوقف إطلاق النار وترقب لحسم التفاصيل النهائية

تتزايد الدلائل على اقتراب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة العين الإخبارية الإماراتية نقلاً عن رويترز الأمريكية لمصادر أمنية مصرية، فإن إسرائيل وحماس مستعدتان للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وتبقى بعض النقاشات حول التفاصيل النهائية والاشتراطات من قبل الطرفين.

اتفاق قريب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة- مصدر الصور: تم تصميمها بواسطة أداة الذكاء الاصطناعي chatgpt4

المعارك في قطاع غزة

وأكدت المصادر أن “حركة حماس تصر على وقف إطلاق النار بشكل كامل ووقف الطيران في قطاع غزة كشرط أساسي لقبول المفاوضات، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق في القطاع”، وأضافت التقارير التي نشرتها رويترز أن “حماس وافقت على استكمال هدنة تسليم الرهائن بقائمة محددة من جانبها، وليس بناءً على ضغوط خارجية”.

وأشارت إلى أن “إسرائيل وافقت على قائمة الرهائن المدنيين المحددة من قبل حماس، لكنها طلبت جدولًا زمنيًا وقائمة للرهائن، وعلى الرغم من الموافقة على وقف إطلاق النار خلال المفاوضات، إلا أنها ترفض التنازل عن مطالبها الأخرى”، وأفادت الهيئة الإذاعية الإسرائيلية بأن “إسرائيل تدرس مقترحًا جديدًا للإفراج عن المحتجزين لدى حماس والفصائل الأخرى في قطاع غزة بعد حادثة الشجاعية”.

وتُشير حادثة الشجاعية إلى واقعة مقتل 3 رهائن في قطاع غزة جراء إطلاق النار من الجيش الإسرائيلي، وقد تم فتح تحقيق من قِبَل السلطات الإسرائيلية لكشف التفاصيل، وذلك بعد مرور 72 يومًا من القصف المتواصل وأسابيع من العمليات البرية، فشلت إسرائيل في تحرير أي رهينة في قطاع غزة، وأسفرت عملية تحرير فاشلة عن مقتل رهينة وإصابة جنديين إسرائيليين.

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وتتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة داخليًا للتحرك في مسألة الأسرى، بعد توغلها في شمال القطاع وجنوبه دون تحقيق أهدافها المعلنة في بداية الصراع، حيث تهدف إسرائيل إلى تقويض سيطرة حماس على القطاع وإطلاق سراح الرهائن، ولكن هناك لا يوجد تأكيدات رسمية حتى الآن بشأن توصل الأطراف إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ومن الجدير بالذكر أن اتفاق الهدنة الذي تم في 29 من نوفمبر الماضي تضمن الشروط التالية: