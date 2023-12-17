رويترز الأمريكية: اتفاق قريب لوقف إطلاق النار وترقب لحسم التفاصيل النهائية
تتزايد الدلائل على اقتراب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة العين الإخبارية الإماراتية نقلاً عن رويترز الأمريكية لمصادر أمنية مصرية، فإن إسرائيل وحماس مستعدتان للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وتبقى بعض النقاشات حول التفاصيل النهائية والاشتراطات من قبل الطرفين.
المعارك في قطاع غزة
وأكدت المصادر أن “حركة حماس تصر على وقف إطلاق النار بشكل كامل ووقف الطيران في قطاع غزة كشرط أساسي لقبول المفاوضات، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق في القطاع”، وأضافت التقارير التي نشرتها رويترز أن “حماس وافقت على استكمال هدنة تسليم الرهائن بقائمة محددة من جانبها، وليس بناءً على ضغوط خارجية”.
"وقف إطلاق النار"في #غزة.. اتفاق بالأفق ينتظر حسم "التفاصيل"
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— العين الإخبارية (@AlAinNews) December 17, 2023
وأشارت إلى أن “إسرائيل وافقت على قائمة الرهائن المدنيين المحددة من قبل حماس، لكنها طلبت جدولًا زمنيًا وقائمة للرهائن، وعلى الرغم من الموافقة على وقف إطلاق النار خلال المفاوضات، إلا أنها ترفض التنازل عن مطالبها الأخرى”، وأفادت الهيئة الإذاعية الإسرائيلية بأن “إسرائيل تدرس مقترحًا جديدًا للإفراج عن المحتجزين لدى حماس والفصائل الأخرى في قطاع غزة بعد حادثة الشجاعية”.
وتُشير حادثة الشجاعية إلى واقعة مقتل 3 رهائن في قطاع غزة جراء إطلاق النار من الجيش الإسرائيلي، وقد تم فتح تحقيق من قِبَل السلطات الإسرائيلية لكشف التفاصيل، وذلك بعد مرور 72 يومًا من القصف المتواصل وأسابيع من العمليات البرية، فشلت إسرائيل في تحرير أي رهينة في قطاع غزة، وأسفرت عملية تحرير فاشلة عن مقتل رهينة وإصابة جنديين إسرائيليين.
وقف إطلاق النار في قطاع غزة
وتتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة داخليًا للتحرك في مسألة الأسرى، بعد توغلها في شمال القطاع وجنوبه دون تحقيق أهدافها المعلنة في بداية الصراع، حيث تهدف إسرائيل إلى تقويض سيطرة حماس على القطاع وإطلاق سراح الرهائن، ولكن هناك لا يوجد تأكيدات رسمية حتى الآن بشأن توصل الأطراف إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ومن الجدير بالذكر أن اتفاق الهدنة الذي تم في 29 من نوفمبر الماضي تضمن الشروط التالية:
- إدخال الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.
- إطلاق سراح 50 من محتجزي إسرائيل من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء فلسطين من دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.
- وقف حركة الطيران في (الجنوب)على مدار الأربعة أيام.
- وقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.
- خلال فترة الهدنة يلتزم الجانب الإسرائيلي بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.