رونالدو.. النصر السعودي يكشف حقيقة جلد البرتغالي في إيران (خاص)

تسيطر حالة من الصدمة وسط عشاق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو حول العالم، بعدما صدر حكمًا من القضاء الإيراني بجلد اللاعب 99 جلدة، على خلفية لفتة إنسانية قام بها الدون.

واختلفت ردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة، بين الساخرة والغاضبة من الحكم القضائي الذي صدر ضد الدون، حيث كان السبب صادمًا لعشاق صاروخ ماديرا.

بداية أزمة رونالدو

وصل البرتغال رونالدو رفقة بعثة فريقه النصر السعودي للأراضي الإيرانية لمواجهة بيرسبوليس خلال الشهر الماضي، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

وفور وصول الأسطورة البرتغالية كان هناك استقبال حافل من قبل الجماهير الإيرانية، حيث قُدمت للاعب هدايا ولوحات فنية مميزة لعدد من اللاعبين.

فقامت الفنانة فاطمة حميمي بتقديم عدد من اللوحات، والتي سّعد بها الدون وقام بتقبيل جبهة رأسها، حيث أندهش من روعة التصميم والفن التي تقدمه هذه الفنانة الإيرانية، على الرغم من إصابتها بشلل جسدي بنسبة 85%، وتواجدها على كرسي متحرك، حيث لا استطيع استعمال يديها، لكنها تستخدم قدميها للرسم.

واعترض العديد من الإيرانيين المتشددين على فعل رونالدو، حيث ينص القانون الإيراني على لمس الرجل للمرأة تعد بمثابة “زنا” يستوجب عقوبة الجلد.

وقام القضاء الإيراني بإصدار عقوبة ضد رونالدو بالجلد 99 جلدة، وحال تواجد اللاعب أمام القاضي ورأي الندم يسيطر على صاحب ال 37 عامًا فيستطيع أن يلغي العقوبة.

مصدر من النصر السعودي: هناك صدمة داخل العالمي من أزمة رونالدو

تواصل “نجوم مصرية”، مع مصدر مطلع داخل النصر السعودي للتعرف على رد فعل مجلس الإدارة حيال عقوبة جلد رونالدو من قبل القضاء الإيراني، حيث أكد أن هناك حالة صدمة من التقارير الإيرانية التي ترددت خلال الساعات الماضية، والتي تكشف عن صدور حكمًا قضائيًا ضد الدون بمعاقبته 99 جلدة.

وأوضح أن مسؤولي النصر سيتواصلون مع نظرائهم في بيرسبوليس للتعرف على حقيقة الأمر، خاصة وأنه غريب للغاية بالنسبة لإدارة العالمي ولجميع محبي رونالدو.

وشدد المصدر في تصريحاته الخاصة ل “نجوم مصرية”، أن رونالدو يُبدي دهشة كبيرة، خاصة وأنه قام بهذا كلفتة إنسانية ليس أكثر، ولم يكن يعرف القواعد ونصوص القانون الإيراني.

وأختتم أن مجلس إدارة النصر يرفض هذا الحكم، كما أن ما فعله البرتغالي مُتعارف عليه في جميع دول العالم، وذلك لدعم أصحاب الهمم وذوي الإحتياجات الخاصة.