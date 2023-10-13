رونالدو.. “الجلد” عقوبة البرتغالي في إيران بعد تقبيل فتاة

سيطرت حالة من الغضب وسط الجماهير الإيرانية بعدما قام البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، تقبيل فتاة من ذوي الهمم قبل مباراة العالمي أمام بيرسبوليس، بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

وكان النصر قد نجح في تحقيق الفوز على الفريق الإيراني بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت الشهر الماضي.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن أن رونالدو يواجه عقوبة 99 جلدة في إيران، بعدنا قام بتقبيل فتاة مُصابة بشلل شبه كامل.

وأوضحت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي وجد تركيب كبير من الجماهير الإيرانية، بعد وصوله رفقة بعثة العالمي.

وأكدت أن الدون تلقى هدايا كثيرة وقيمة الجماهير الإيرانية، والتي منها سجاد فارسي، ولوحات لعدد من اللاعبين.

وشددت على أن أحدى هذه اللوحات تسببت في هجوم كبير من الإيرانيين على رونالدو، والتي تلقاها من الفنانة الإيرانية فاطمة حميمي، فقام البرتغالي بتقبيل الفتاة على رأسها، بعدما رأها مصابة بشلل شبة كامل، عقب استقباله وهي تستخدم كرسيًا متحركًا، كما أنها لا تستخدم يديها، لكنها تستخدم قدميها للرسم، مما جعله يتعاطف معها ويقون بتقبيلها.

هذا الأمر جعل المتشددين الإيرانيين يطالبون بجلد رونالدو بعد الإساءة للمرأة الإيرانية.

وأشارت التقارير إلى أن الفتاة كانت سعيدة للغاية بعدما قام الدون بالترحيب بها وتقبيلها.

الجدير بالذكر أن الدولي البرتغالي نجح في خطف الأضواء مع العالمي خلال الموسم الماضي والحالي، بعدما توج بأول لقب له مع النصر وهو كأس الملك سلمان للأندية الأبطال”البطولة العربية”، بعد الفوز على الهلال، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد في نهائي البطولة.