توقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن تتوصل روسيا وتركيا إلى اتفاق حول إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا في المستقبل القريب.

وقد تعاونت شركتي (غازبروم) الروسية و(بوتاش) التركية بشكل وثيق وقد ناقشا خارطة الطريق للمشروع.

روسيا وتركيا يوقعان اتفاقًا حول إنشاء مركز للغاز في تركيا

وفي مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية فقد أعرب نوفاك عن ثقته في التوصل إلى اتفاقات بشأن التنفيذ العملي للمشروع في المستقبل القريب.

ويأتي هذا الاقتراح روسيا لإنشاء المركز الغازي في تركيا لتعويض خسائرها في مبيعات الغاز إلى أوروبا وهو أمر يصب في مصلحة تركيا التي تسعى لأن تصبح مركزًا لتداول الطاقة.

ومع ذلك لم تحرز المناقشات تقدمًا كبيرًا بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير والانتخابات التي تركزت عليها في مايو.

ووفقًا لمصدرين مطلعين على المشروع فإن الخلافات بشأن من ينبغي أن يكون المسؤول عن المركز أخرت المفاوضات أيضًا.