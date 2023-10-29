قال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) يوم الأحد إن روسيا تعتزم مصادرة أصولًا تعود لدول في الاتحاد الأوروبي وتعتبرها غير صديقة، إذا قام التكتل بسرقة الأموال الروسية المجمدة بهدف دعم أوكرانيا.

روسيا تهدد بمصادرة أصول دول الاتحاد الأوروبي ردًا على دعمها لأوكرانيا

وجاءت تصريحاته ردًا على تصريحات أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية التي صرحت يوم الجمعة بأن الاتحاد الأوروبي يعمل على مقترح لتجميع أرباح من أصول الدولة الروسية المجمدة بهدف مساعدة أوكرانيا في إعادة إعمارها بعد الحرب.

ويعد فياتشيسلاف فولودين من أبرز الحلفاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد أن روسيا سترد بطريقة تكلفة أعلى إذا قام الاتحاد الأوروبي بالتحرك ضد الأصول الروسية الموجودة بكميات كبيرة في بلجيكا.

وقد صرح فولودين عبر تطبيق تيليجرام قائلاً: بعض السياسيين الأوروبيين بما في ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتحدثون مرة أخرى عن سرقة أموالنا المجمدة من أجل تسليح كييف.

وأضاف قائلاً: إذا اتخذتم هذا القرار فسنقوم بمصادرة أصول تعود لدول غير صديقة بأكبر قدر من القيمة مقارنة بأموالنا المجمدة في أوروبا.

ومن جانبها فقد أكدت أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة أن قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة تصل إلى 211 مليار يورو (223.15 مليار دولار)، وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قد قرر أن يكون على روسيا دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا.

وقد أعتبر فولودين أن السياسيين في الاتحاد الأوروبي يدرسون هذه الخطوة من أجل الحفاظ على وظائفهم ونظرًا للوضع المالي الصعب الذي يواجه بلدانهم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل التوترات المستمرة بين روسيا والاتحاد الأوروبي وتهديدات العقوبات المتبادلة والتدابير الاقتصادية.