روسيا تنشر مدافع هاوتزر الجديدة لمواجهة القوات الأوكرانية

أعلن سيرغي تشيميزوف رئيس شركة روستيخ الحكومية الروسية للدفاع بأن روسيا سوف تنشر قريبًا مدافع هاوتزر الحديثة لمواجهة القوات الأوكرانية في إطار ما تصفه موسكو بأنها عملية عسكرية خاصة.

وقد أكد تشيميزوف أن اختبار وحدات المدفعية الذاتية الدفع الجديدة من طراز (كووليشن إس في) قد انتهى وبدأ إنتاجها بكميات كبيرة.

ووفقًا لتصريحات تشيميزوف لوكالة الإعلام الروسية سوف يتم تسليم الدفعة التجريبية الأولى للجيش الروسي بحلول نهاية عام 2023.

وقد أشار إلى أن مدافع الهاوتزر من هذه الفئة سوف تظهر قريبًا في أرض المعركة في أوكرانيا وذلك نظرًا لأنها توفر ميزة تفوق نماذج المدفعية الغربية في مدى إطلاق النار.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر فقد أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بأن مدفع هاوتزر من طراز (كووليشن إس في) قد تم نشره بالفعل على خط المواجهة في أوكرانيا.

ووفقًا لوكالة تاس، تمتاز مدافع هاوتزر بمداها الذي يصل إلى 70 كيلومترًا وتحتوي على مدفع حديث من طراز 2 إيه 88 بقطر 152 ملم ومعدل إطلاق يزيد عن 10 طلقات في الدقيقة، بالإضافة إلى نظام حديث لعمليات التوجيه واختيار الأهداف.