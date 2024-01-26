ذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء نقلاً عن سفير موسكو في جمهورية إفريقيا الوسطى بأن روسيا قد قدمت 50 ألف طن من الحبوب إلى الدولة الأفريقية كمساعدات غذائية إنسانية.

وقد أفاد السفير ألكسندر بيكانتوف بأن الحبوب الروسية سوف تساعد في التصدي لأزمة الغذاء في البلاد، خاصةً في ظل تدفق اللاجئين من تشاد والسودان المجاورين.

روسيا تقدم 50 ألف طن من الحبوب كمساعدات لجمهورية إفريقيا الوسطى

وقد تعهدت روسيا بإرسال شحنات حبوب مجانية إلى ست دول إفريقية بما في ذلك جمهورية إفريقيا الوسطى وذلك بعد انسحابها من الاتفاق الذي دعمته الأمم المتحدة في يوليو 2023، والذي كان يسمح بمرور آمن لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وبعد الانسحاب من الاتفاق فقد قامت روسيا بقصف الموانئ الأوكرانية ومنشآت تخزين الحبوب بشكل متكرر.

وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنت أوكرانيا من فتح ممر تصدير بديل في البحر الأسود ونقلت حوالي 4.8 مليون طن من المواد الغذائية عبره في ديسمبر.

وفي التاسع عشر من يناير الجاري فقد أكد الكرملين بأنه لا يوجد احتمال لإحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وأن الطرق البديلة لشحن الحبوب الأوكرانية تنطوي على مخاطر كبيرة.

وقد أعلن سفير أوكرانيا لدى تركيا فاسيل بودنار، يوم الخميس بأنه تجري حاليًا مفاوضات بشأن مبادرة تصدير الحبوب التي يتوسط فيها الأمم المتحدة بين كييف وموسكو، والتي توقفت في صيف 2023.

وقد أشار بودنار إلى أن هذه المبادرة للحبوب لا تعمل في الوقت الحالي، لكن هناك مفاوضات مستمرة لإيجاد صيغة لمساعدة محتملة من الشركاء الدوليين لأوكرانيا.