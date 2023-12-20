أخبار عالمية

روسيا تصادر حصص شركتين ألمانية ونمساوية بمليارات الدولارات

عبد الرحمن عياد

في تحرك مفاجئ فقد وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمصادرة حصص تقدر قيمتها بمليارات الدولارات لشركة (فينترسهال ديا) الألمانية ومجموعة النفط والغاز النمساوية (أو.إم.في) في مشاريع استخراج الغاز بالقطب الشمالي في روسيا، وذلك وفقًا لمراسيم رئاسية نُشِرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وتقضي المراسيم بنقل الحصص التي تمتلكها الشركتان في حقل (يوزنو روسكوي) وفي مشاريع (أكيموف) إلى شركات روسية حديثة التأسيس.
وتعد هذه العملية أكبر عملية مصادرة أصول أجنبية تعلنها روسيا على الإطلاق، وتأتي كرد فعل من الكرملين على ما وصفه بوتين بأنه إعلان الغرب لحرب اقتصادية على بلاده بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

ويأتي هذا التحرك في ظل تجميد أصول الدولة الروسية بقيمة مئات المليارات من الدولارات في الغرب فضلاً عن تجميد أصول رجال الأعمال والمستثمرين الروس.
وفي العام الماضي فقد استحوذت ألمانيا على مصفاة نفط شفيت الكبيرة التي تعود ملكيتها لروسيا والتي تزود برلين بنحو 90% من احتياجاتها من الوقود.

وقد أشارت المراسيم الرئاسية إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المصالح الوطنية في ضوء التصرفات غير القانونية وغير الودية من الغرب تجاه الأصول الروسية.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.