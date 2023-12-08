روسيا تشن هجومًا بصواريخ كروز على أوكرانيا

أعلنت العاصمة الأوكرانية كييف يوم الجمعة أن روسيا قامت بإطلاق أكثر من 10 صواريخ كروز على أراضيها خلال الليل مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر.

وقد أكد مسؤولون في كييف أن الهجوم الروسي يهدف إلى استهداف شبكة الطاقة الأوكرانية المتعثرة خلال فصل الشتاء.

وقد أفاد المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيغنات أن القوات الروسية قامت بتجهيز طائرات بدون طيار مجهزة بصواريخ كروز لتنفيذ هجمات على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية.

وقد أوضح إيغنات أنه تم إطلاق 19 صاروخًا كروز من طراز( X101/X555) وتم تدمير 14 منها بفضل الدفاعات الجوية الأوكرانية، وأوضح أن الصواريخ سقطت في مناطق كييف ودنيبروبتروفسك وكانت تستهدف البنية التحتية المدنية.

ومن جانبه فقد أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال أن الهجمات أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في دنيبروبتروفسك ومنطقة خاركيف الشرقية.

وقد أشار المسؤولون في كييف إلى أن العاصمة تعرضت لهجوم بالصواريخ الكروز للمرة الأولى منذ 79 يومًا ولكن الصواريخ لم تصل إلى أهدافها.

وفي الشتاء الماضي فقد تعرضت البنى التحتية الأوكرانية لضربات روسية أدت إلى تعطيل الكهرباء والتدفئة وتركت الملايين في ظلام وبرد قارس.

ومنذ ذلك الحين فقد قامت كييف بتعزيز أنظمتها للدفاع الجوي بواسطة أسلحة غربية ولكنها تعبر عن حاجتها إلى تعزيزات إضافية لحماية المناطق المعرضة للخطر.