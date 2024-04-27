روسيا تستهدف خطوط السكك الحديدية وتستهدف منشآت الطاقة في أوكرانيا لعرقلة إيصال الأسلحة الأميركية

ذكر مصدر في المخابرات الأوكرانية بأن روسيا تقوم باستهداف خطوط السكك الحديدية في أوكرانيا بهدف عرقلة إيصال الأسلحة الأميركية إلى خطوط المواجهة وتعقيد اللوجستيات العسكرية في البلاد، يأتي هذا في سياق قبول الولايات المتحدة تقديم حزمة دعم عسكرية بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تصل أول شحنة من هذه الدعم في الأيام القليلة المقبلة، ويهدف هذا الدعم إلى تعويض نقص في قذائف المدفعية لقوات الجيش الأوكراني لعدة أشهر.

وقد أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مؤتمر صحفي أن هذه هي أكبر حزمة مساعدات عسكرية تعلن عنها الولايات المتحدة حتى الآن، وأضاف أن الأوكرانيين بحاجة إلى نظام دفاع جوي اعتراضي وأنظمة مدفعية وذخائر، بالإضافة إلى مركبات مدرعة وصيانة، وأشار إلى أن جميع هذه الاحتياجات مشمولة في الحزمة.

هجوم أوكراني سابق على مدينة كراسنودار الروسية



ويشمل برنامج المساعدة العسكرية الأميركية الدفاع الجوي وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى ذخيرة المدفعية.



وقد رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتلك الخطوة واعتبرها بأنها سوف تساعد في تحقيق الاستقرار على خط المواجهة.

وفي حديثه فقد أشار الرئيس الأوكراني إلى أن تأخير الولايات المتحدة في الموافقة على المساعدة الجديدة كلّف كييف بشكل كبير، وأضاف أنه خلال هذه الفترة فقد نجح الجيش الروسي في السيطرة على المبادرة في ساحة المعركة، وأكد أنه بفضل المساعدة الأميركية الكافية والمناسبة، يمكن للمدافعين الأوكرانيين تحقيق الاستقرار وتحقيق أهدافهم في الحرب.



وبعد ستة أشهر من الجدال في الكونجرس، يتم وضع اللمسات النهائية على حزمة الدعم العسكرية، وفي هذا السياق فقد صرح وزير الدفاع الروسي بأن روسيا سوف تزيد الهجمات على المراكز اللوجستية ومواقع التخزين التي تحتوي على أسلحة غربية.

وتأتي هذه الحزمة كجزء من ميزانية المساعدة الكلية لأوكرانيا والبالغة قيمتها 61 مليار دولار، التي تمت الموافقة عليها من قبل الكونجرس ووقع عليها الرئيس الأميركي جو بايدن.

ويتم توزيع المساعدات على دفعات، حيث تأتي الحزمة الأولى بقيمة مليار دولار من مخزونات الجيش الأميركي، في حين تأتي الحزمة الثانية بقيمة 6 مليارات دولار من خلال عقود مع شركات الأسلحة أو الشركاء.

وقد أفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في أوكرانيا أن هجمات روسية استهدفت البنية التحتية للسكك الحديدية في مناطق متعددة.



وقد تم تنفيذ الهجمات في منطقة دونيتسك شرق البلاد، وفي منطقة خاركيف شمال شرق البلاد، وفي منطقة تشيركاسي وسط البلاد.

وقد أفادت المصادر أن أحد الهجمات استهدف محطة سكك حديدية في بلدة بالاكليا في خاركيف، وأدى إلى إصابة 13 شخصًا، بينهم ثلاثة عمال سكك حديدية.

وفي سياق أخر فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية في إقليم كراسنودار، بالإضافة إلى اعتراض اثنتين أخريين فوق شبه جزيرة القرم.

وذكرت الوزارة في بيانها أن هذه العملية تمت لإحباط محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية عبر استخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف في الأراضي الروسية.

ومن جانبه فقد أعلن جيرمان جالوشينكو وزير الطاقة الأوكراني أن روسيا قامت بشن هجمات على منشآت طاقة أوكرانية في ثلاث مناطق مختلفة، وقد أدت هذه الهجمات إلى تدمير معدات وإصابة عامل واحد على الأقل.

وقد أوضح جالوشينكو في منشور على تطبيق تيليجرام بأن الضربات الروسية استهدفت منطقة دنيبروبتروفسك في وسط أوكرانيا، بالإضافة إلى منطقتي لفيف وإيفانو فرانكيفسك في غرب البلاد.