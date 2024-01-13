روسيا تدين الضربات الأميركية والبريطانية على الحوثيين في اليمن

دان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة الضربات الأميركية والبريطانية التي تعرضت لها جماعة الحوثيين في اليمن، ووصفها بأنها (عدوان مسلّح سافر).

وقد أكد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا بأن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا كانت ضربة كبرى تستهدف الشعب اليمني بأسره وليس فقط جماعة معينة داخل البلاد.

وقد أشار إلى استخدام مختلف وسائل القتال مثل الطائرات والبوارج والغواصات في هذه الضربات التي تم تنفيذها بدعم من دول حليفة.

سفينة أميركية تقصف مواقع الحوثيين في اليمن

ومن جانبها فقد دافعت الولايات المتحدة عن الضربات العسكرية التي استهدفت جماعة الحوثيين في اليمن، مؤكدة أنها قانونية وتتفق مع القانون الدولي.

وقد أوضحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال جلسة لمجلس الأمن أن الهدف من الضربات هو تعطيل قدرة الحوثيين على استهداف السفن وإضعاف قدرتهم في هذا الصدد، كما أشارت إلى أن الهجمات الحوثية أدت إلى تغيير مسار أكثر من ألفي سفينة في البحر الأحمر منذ نوفمبر.

وقد أكدت غرينفيلد أن الولايات المتحدة سوف تواصل الجهود الدبلوماسية والتعاون مع الدول الأخرى لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر.

وفي سياق متصل فقد نصحت البحرية الأميركية السفن التي تحمل العلم الأميركي بالابتعاد عن المناطق المجاورة لليمن في البحر الأحمر وخليج عدن لمدة 72 ساعة بعد الضربات التي استهدفت الحوثيين.

ومن ناحية أخرى فقد أعلن الحوثيون في اليمن التزامهم برد قوي على الغارات الأميركية، مما يشير إلى احتمالية تصاعد الصراع في المنطقة وزيادة خطر التصعيد الإقليمي، وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حربًا بين إسرائيل وغزة.