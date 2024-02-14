روسيا تحذر من رد قاسٍٍ إذا صادرت الدول الغربية أصولها

حذرت روسيا الدول الغربية من رد قاسٍ في حال إذا صادرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أصولًا روسية تُقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات.

وفي أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 فقد قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بحظر المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية الروسية مما أدى إلى تجميد حوالي 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية في الغرب.

وفي تطور جديد فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن قانون يسمح بحجز أرباح من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة وذلك بهدف استخدام هذه الأموال لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، وقد اعتبرت روسيا هذا الإجراء سرقة، واستيلاءً غير مشروع على ممتلكاتها.

وقد حذرت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية من أن رد روسيا سوف يكون قاسيًا للغاية، حيث ستعتبر روسيا بأنها تتعامل في الواقع مع لصوص.

وقد أشارت زاخاروفا إلى أن روسيا سوف ترد بحزم إذا تم استيلاء الدول الغربية على أصولها، وستقوم بصدمة مماثلة عبر الاستيلاء على الأصول الأمريكية والأوروبية وغيرها.