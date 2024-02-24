أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى السنوية ليوم “حماة الوطن” عن تحديث 95 في المئة من القوات النووية الاستراتيجية الروسية، وقد أفاد بوتين بأن القوات الجوية قد تسلمت للتو 4 قاذفات جديدة فرط صوتية وقادرة على حمل رؤوس نووية.

روسيا تحدث 95 في المئة من القوات النووية وتسلم قاذفات فرط صوتية جديدة

وفي كلمته فقد أشاد الرئيس الروسي بالجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا ووصفهم بأنهم أبطال يقاتلون من أجل “الحقيقة والعدالة” كما أشار بوتين إلى أن نسبة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية وصلت إلى 95 في المئة، في حين وصلت في المكون البحري للثالوث النووي إلى نحو 10 في المئة.

وقد أعلن الرئيس الروسي بأن التطوير المستقبلي يشمل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، بالإضافة إلى التطوير والإنتاج المتسلسل للنماذج الواعدة.

ومن جهة أخرى في الشهر الماضي فقد صرح رئيس الشركة المصنعة لصاروخ “زيركون” الفرط صوتي أن إدخال الصاروخ إلى الخدمة يتطلب وقتًا واختبارات معينة.

ويحتفل الشعب الروسي في 23 فبراير بعيد “حماة الوطن” وذلك لإحياء ذكرى الجنود الذين ضحوا بأرواحهم في ساحات المعارك دفاعًا عن الوطن.

ويعود تاريخ العيد إلى العام 1922 حين اعتمدت السلطات في روسيا السوفيتية الاحتفال بشكل رسمي للقوات المسلحة في ذكرى تأسيس الجيش الأحمر.