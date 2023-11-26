روسيا تحبط هجومًا أوكرانيًا بطائرات مسيرة وتسقط أكثر من 20 طائرة في موسكو

تمكنت روسيا يوم الأحد من صد هجوم كبير شنته أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة حيث أعلنت عن إسقاط ما لا يقل عن 20 طائرة مسيرة فوق مناطق مختلفة بما في ذلك العاصمة موسكو.

وقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات المسيرة الأوكرانية تم إسقاطها فوق مناطق متنوعة تشمل موسكو وتولا وكالوجا وبريانسك.

وفيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الهجوم فقد أفاد أليكسي ديومين حاكم منطقة تولا بوقوع إصابة واحدة عندما اصطدمت إحدى الطائرات المسيرة التي تم اعتراضها ببناية سكنية.

وقد صرح سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو بأنه تمت محاولة شن هجوم كبير باستخدام طائرات مسيرة خلال الليل.

وقد أكد مسؤولون روس أن العديد من الطائرات المسيرة الأوكرانية تم إسقاطها في مناطق متعددة في إقليم موسكو.

ووفقًا لصحيفة (كوميرسانت) فقد تم تأجيل أو إلغاء رحلات الطيران في المطارات الرئيسية في موسكو بسبب هجوم الطائرات المسيرة.

ومن جهة أخري فقد أعلنت القوات الجوية الأوكرانية يوم الأحد أنها تمكنت من تدمير 8 طائرات مسيرة هجومية من أصل 9 طائرات أطلقتها روسيا خلال الليل.

ولم تتوفر تقارير فورية حول وقوع أضرار أو الموقع الذي تم استهدافه بالطائرة التي لم يتم إسقاطها.

ويأتي هذا الهجوم الذي قالت القوات الجوية الأوكرانية إنه شن من الجنوب الشرقي وذلك بعد يوم من إعلان مسؤولين أوكرانيين أنه يعد أكبر هجوم روسي باستخدام طائرات مسيرة منذ بدء الحرب.

وقد حذرت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة من أن روسيا ستستهدف البنية التحتية الحيوية في حملة جوية خلال فصل الشتاء تشابهًا مع ما حدث العام الماضي.