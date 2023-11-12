روسيا: الاتحاد الأوروبي يسعى لإزاحة روسيا من آسيا الوسطى

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي يسعى لإزاحة بلاده من آسيا الوسطى، ولكنه أكد أن هذه المحاولات لن تنجح.

وفي حديثه مع التلفزيون الرسمي قال لافروف: (لا يخفي الاتحاد الأوروبي نيته في الضغط علينا بكل الوسائل الممكنة وإزاحتنا من آسيا الوسطى والقوقاز الجنوبي، لكن هذا لن ينجح) مؤكداً أن روسيا لن تختفي.

تأتي هذه التصريحات عقب جولة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بداية نوفمبر في كازاخستان وأوزبكستان الجمهوريتين السابقتين في آسيا الوسطى وذلك في إطار سعي فرنسا لتعزيز حضورها في المنطقة.

وبعدما كانت آسيا الوسطى لفترة طويلة منطقة نفوذ روسية، تشهد اليوم مساعٍ من قبل القوى الكبرى للتقارب مع تلك المنطقة في حين تركز روسيا اهتمامها على الصراع في أوكرانيا.

وبعد جولة ماكرون فقد قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة كازاخستان أيضًا هذا الأسبوع وصف فيها البلد بأنه الحليف الأقرب لروسيا.

وفيما يتعلق بتصريحات ماكرون التي أشاد فيها برفض كازاخستان أي تبعية لروسيا فقد اعتبر لافروف هذه التصريحات (وقحة وغير لائقة في اللغة الدبلوماسية).

ومن جانبه قال لافروف ديميتري بسكوف إن الغرب يعزز علاقاته مع بعض الدول بهدف مواجهة تأثير روسيا.

وأضاف في مقابلة صحفية أن الدول الغربية تحاول إقامة صداقات لإبعاد روسيا عن بعض المناطق.