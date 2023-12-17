رهينة إسرائيلية مفرج عنها توجه رسالة عاجلة لـ”نتنياهو” والمجتمع الدولي

وجهت أسيرة مفرج عنها من حركة حماس رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، حيث دعته فيها إلى ضرورة استئناف المفاوضات من أجل إطلاق سراح المزيد من الأشخاص المحتجزين لدى حركة حماس في أسرع وقت، وذلك خلال المسيرة الحاشدة التي تمت أمس السبت الموافق 16 ديسمبر 2023 في إسرائيل، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية من العديد من المواطنين الإسرائيليين وخاصة أهالي الأسرى والمحتجزين، من أجل إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى وإطلاق سراح ما تبقى من المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

مظاهرة في إسرائيل- مصدر الصورة: العربية

يجب على إسرائيل تقديم عرض آخر لتبادل الأسرى

وقالت الأسيرة الإسرائيلية “راز بن عامي” التي تم الإفراج عنها في صفقة تبادل أسرى تمت في أواخر شهر فبراير الماضي 2023، أنه يجب على إسرائيل تقديم عرض آخر من أجل إطلاق سراح الرهائن، مع ضرورة حث المجتمع الدولي على دعمها وفق ما نقلته وكالة الأنباء العالمية “أسوشيتيد برس”.

الرهائن الإسرائيليين في خطر

وأضافت “بن عامي” في إشارة واضحة إلى الصفقة التي تمت بين إسرائيل وحماس، والتي أدت إلى الإفراج عنها، قائلة: “لو تم تأجيل الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن لمدة أسبوع، ربما لم أكن هنا” بحسب تعبيرها، مؤكده للجميع أثناء المسيرة والحشد في تل أبيب إلى أن الرهائن الإسرائيليين يعيشون في جحيم وهم الآن في خطر مميت.

240 أسيراً إسرائيلياً في غزة

والجدير بالذكر أنه تم احتجاز حوالي 240 أسيراً إسرائيلياً خلال الغارة القوية التي أطلقتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي 2023، وتم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير خلال عملية وقف إطلاق النار في غزة، خلال الهدنة التي تمت بين إسرائيل وحماس بواسطة كل من قطر وجمهورية مصر العربية برعاية أمريكية خلال الشهر الماضي.

وهنا يجب الإشارة إلى أنه تم إطلاق سراح العديد من الفلسطينيين والإسرائيليين خلال عملية وقف إطلاق النار هم من النساء والقاصرين، ولكن انهارت الهدنة قبل استكمال تحرير جميع الأسرى من الجانبين، ومن المتوقع أن يتم عمل هدنة إنسانية جديدة خلال الأيام القليلة القادمة بوساطة قطرية مصرية من أجل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى خلال الفترة القادمة.

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وهنا يجب على المجتمع الدولي التدخل ودعم الوساطة المصري القطرية من أجل نجاح المفاوضات خلال الفترة القادمة، والضغط على إتمام هدنة في قطاع غزة مع وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وذلك من أجل رفع العبء عن المواطنين المدنين، وإدخال الوقود والمستلزمات الطبية في أسرع وقت