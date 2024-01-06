رقم قياسي لانخفاض درجات الحرارة في النرويج وتأثير الموجة القطبية في شمال أوروبا

أظهرت بيانات مصلحة الأرصاد الجوية المحلية أن الحرارة انخفضت للمرة الأولى إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر في أوسلو العاصمة النرويجية يوم السبت.

وقد سجِّلت درجة حرارة وصلت إلى 31.1 درجة تحت الصفر في بيورنهولت، وهي منطقة في شمال العاصمة.

موجة صقيع في النرويج

وتم رصد هذه الحرارة القياسية في الليل بين الساعة الثالثة والرابعة بالتوقيت المحلي، وكانت أعلى درجة حرارة سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة هي 21.9 درجة تحت الصفر.

قبل الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش في نفس اليوم فقد بلغت الحرارة 29 درجة مئوية تحت الصفر وفقًا لموقع (ير نو).

وقد صرَّح مارتن غرانيرود خبير في مصلحة الأرصاد الجوية في النرويج لتلفزيون (إن آر كاي) الرسمي قائلاً: (الليلة الماضية كانت على الأرجح الأكثر برودة).

وفي وسط أوسلو فقد بلغت درجة الحرارة 21.5 درجة مئوية تحت الصفر.

وتشهد شمال أوروبا موجة صقيع منذ عدة أيام حيث سُجِّل مستوى قياسي بلغ 43.6 درجة مئوية تحت الصفر في شمال السويد يوم الأربعاء.

ويُعتبر هذا الرقم هو أدنى حرارة تم تسجيلها في شهر يناير على أراضي السويد خلال الـ25 عامًا الماضية.