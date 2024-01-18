رفع الحصانة عن نائب برلماني بولندي بعد استخدام مطفأة حريق لإطفاء شموع الحانوكا

أصدر البرلمان البولندي قرارًا يوم الأربعاء برفع الحصانة عن أحد النواب الذي كان قد استخدم مطفأة حريق لإطفاء شموع الحانوكا اليهودية في جلسة البرلمان في ديسمبر الماضي.

غرزيغورز براون بعد إطفائه الشموع

ووفقًا للتقارير الإعلامية فإن هذا القرار يفتح الباب أمام الادعاء العام لتوجيه اتهامات رسمية ضد النائب غرزيغورز براون من حزب الاتحاد الكونفدرالي اليميني المتطرف.

وقد عبرت النائبة أغنيشكا بوماسكا التابعة لأكبر تجمع في الحكومة الائتلافية البولندية عن رأيها قائلة: (لا يوجد سبب لحماية النائب باستخدام الحصانة، نحن نعرف ما فعله ولم يكن ذلك مقبولًا) وقد صوت حزب القانون والعدالة القومي أكبر حزب معارض أيضًا لصالح رفع الحصانة عن براون.

وقد أبلغ ماريوس دوبوفسكي المدعي العام لمنطقة وارسو، لجنة برلمانية بأن براون سوف يواجه اتهامات تتضمن (تدمير الممتلكات وانتهاك السلامة الجسدية وإهانة العبادة الدينية) وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية (PAP).

وبعد إطفاء الشموع في البرلمان في 12 ديسمبر الماضي فقد صعد براون إلى المنصة ووصف عيد الحانوكا بأنه (شيطاني).

وعندما سئل لاحقًا عما إذا كان يشعر بالندم على فعلته أجاب قائلاً: (ينبغي على أولئك الذين يشاركون في عبادة الشيطان أن يشعروا بالندم).