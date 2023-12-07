رفض تمرير مشروع قانون لتقديم مساعدات أمنية جديدة بقيمة مليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل في مجلس الشيوخ الأميركي وذلك في وجه ضغوط الجمهوريين الذين يسعون لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الهجرة عبر الحدود الأميركية المكسيكية.

رفض مشروع قانون المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل

وقد تمت الموافقة على القرار بأغلبية 49 صوتًا مقابل رفض 51 وبالتالي لم يحصل على الأصوات الـ60 اللازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لبدء المناقشات حوله، وهذا يهدد جهود الرئيس جو بايدن في تقديم مساعدات جديدة قبل نهاية العام الجاري.

ويشمل القرار مساعدات بقيمة 110.5 مليار دولار وتم التصويت عليه بطابع حزبي حيث صوت جميع أعضاء الحزب الجمهوري ضد القرار، بالإضافة إلى السيناتور بيرني ساندرز الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي ولكنه عبّر عن مخاوفه بشأن تمويل الاستراتيجية العسكرية التي تنتهجها إسرائيل وتعتبرها غير إنسانية تجاه الفلسطينيين.

وينص المشروع على تقديم مساعدات أمنية جديدة بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا بالإضافة إلى تخصيص أموال للمساعدات الإنسانية والاقتصادية للحكومة الأوكرانية، كما يتضمن تخصيص 14 مليار دولار لإسرائيل التي تشن حربًا على قطاع غزة.

وقد صوّت زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر الديمقراطي ضد القرار بحيث لن يتم طرح القرار مرة أخرى في المستقبل.