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رفض بنما طلب السماح للرئيس السابق حق اللجوء في نيكاراجوا

عبد الرحمن عياد

رفضت بنما طلبًا للحكومة النيكاراجوية بالسماح للرئيس السابق لبنما، ريكاردو مارتينيلي بمغادرة البلاد بشكل آمن.
وقد قدم مارتينيلي الذي حصل على حق اللجوء في نيكاراجوا الطلب بعد أن تقدم بترشيحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة في بنما.
ومع ذلك فإن صدور حكم بالسجن لمدة 11 عامًا على مارتينيلي في قضية غسل الأموال أثارت تساؤلات حول قدرته على منافسة منصبه السابق.

رفض بنما طلب السماح للرئيس السابق حق اللجوء في نيكاراجوا

رئيس بنما السابق ريكاردو مارتينيلي

وبعد رفض المحكمة العليا في بنما استئنافًا لإلغاء الحكم الصادر بحقه فقد لجأ مارتينيلي إلى سفارة نيكاراجوا في بنما.
وفقًا للدستور البنمي يمنع أي شخص محكوم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر من تولي منصب الرئاسة.
ومع ذلك لم تصدر السلطات الانتخابية أي إعلان بشأن استبعاد محتمل لمرشحين آخرين.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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