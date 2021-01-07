رصد العلم الأسترالي وسط حشد من المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي

أعرب الأستراليون عن اشمئزازهم بعد قيام أنصار دونالد ترامب بالتلويح بالعلم الوطني أثناء اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في محاولة لوقف انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

اشتبك متظاهرون جمهوريون يمينيون مع الشرطة والأمن أثناء اقتحام الكونجرس في واشنطن العاصمة بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي.

توفيت إحدى المتظاهرات بعد أن أصابت رصاصة صدرها في مبنى الكابيتول، زُعم أن ضابط شرطة في الكابيتول أطلقها.

بين بحر الأعلام الكونفدرالية والأمريكية، شوهد علم أسترالي وحيد يلوح به متظاهر خارج مبنى الكابيتول.

لجأ الأستراليون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد مؤيد ترامب الذي عرض بفخر علمنا في المسيرة العنيفة، والتي قوبلت بانتقادات واسعة النطاق.

قالت إحدى النساء إنها تخجل من رؤية علمنا في هذا الاحتجاج المشين.

جاك الاتحاد يقتحم الكونجرس الأمريكي؟ هل هذا الرجل يعرف أي تاريخ؟ وأضاف رجل آخر.

علم أسترالي في أعمال شغب ترامب. أحتاج أن أجلس من أجل هذا.

لماذا يعتقد أي شخص أن هذا في غير محله. قال شخص ثالث: “ لدينا نصيبنا العادل من اليمينيين هنا.

وشهد الهجوم قيام أنصار ترامب الذين يلوحون بالأعلام بكسر الحواجز خارج المبنى الشهير ذو القبة البيضاء واحتشدوا في قاعاته، مما دفع إلى عطلة طارئة لجلسات مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

في صور غير عادية، شوهد أفراد أمن مسلحون يحاصرون الغرفة بأسلحة مسحوبة ، بينما تجمع المشرعون داخلها وهم يرتدون أقنعة الغاز.

أمر ترامب الحرس الوطني والقوات الفيدرالية بالانتشار في مبنى الكابيتول بعد أن اجتاح أنصاره شرطة الكابيتول الأمريكية ودخلوا المبنى بشكل غير قانوني يوم الأربعاء.