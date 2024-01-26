رسميًا.. كلوب يُعلن رحيله عن تدريب ليفربول عبر الصفحة الرسمية للنادي

أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب بشكل مفاجئ عن قراره بالرحيل عن تدريب فريق ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الكروي الحالي، وهو القرار الذي صدم عددًا كبيرًا من مشجعي “الريدز” ومدربي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميير ليغ”.

كلوب يرحل عن ليفربول _ الشرق الأوسط

كلوب يرحل عن ليفربول

تم الإعلان عن هذا القرار الصادم من خلال الموقع الرسمي لنادي ليفربول عبر منصة إكس حيث كشف كلوب أنه أبلغ النادي بقراره في نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه يفهم تمامًا أن هذا الخبر قد يكون مفاجئًا للكثيرين، ولكنه يرى أنه يستطيع تفسيره.

أوضح المدرب الذي يبلغ من العمر 56 عامًا أن قراره بالرحيل يعود إلى نفاد طاقته حيث أوضح أنه في الوقت الحالي ليس هناك مشكلة، ولكنه لم يعد قادرًا على مواصلة عمله بشكل مستمر، كما أكد كلوب أنه يحب كل ما يتعلق بنادي ليفربول والمدينة والمشجعين والفريق والطاقم، لكنه أصر على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة.