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رسميًا.. كلوب يُعلن رحيله عن تدريب ليفربول عبر الصفحة الرسمية للنادي

دنيا يـٓـس

أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب بشكل مفاجئ عن قراره بالرحيل عن تدريب فريق ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الكروي الحالي، وهو القرار الذي صدم عددًا كبيرًا من مشجعي “الريدز” ومدربي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميير ليغ”.

كلوب يرحل عن ليفربول

كلوب يرحل عن ليفربول _ الشرق الأوسط

كلوب يرحل عن ليفربول

كلوب يرحل عن ليفربول
المدرب الألماني يورغن كلوب أثناء إعلانه عن رحيله من نادي ليفربول _ إكس

تم الإعلان عن هذا القرار الصادم من خلال الموقع الرسمي لنادي ليفربول عبر منصة إكس حيث كشف كلوب أنه أبلغ النادي بقراره في نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه يفهم تمامًا أن هذا الخبر قد يكون مفاجئًا للكثيرين، ولكنه يرى أنه يستطيع تفسيره.

أوضح المدرب الذي يبلغ من العمر 56 عامًا أن قراره بالرحيل يعود إلى نفاد طاقته حيث أوضح أنه في الوقت الحالي ليس هناك مشكلة، ولكنه لم يعد قادرًا على مواصلة عمله بشكل مستمر، كما أكد كلوب أنه يحب كل ما يتعلق بنادي ليفربول والمدينة والمشجعين والفريق والطاقم، لكنه أصر على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة.

 
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عن الكاتب:
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دنيا يـٓـس

محررة ومدونة للمواقع الإلكترونية ومنها نجوم مصرية، حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة الإسكندرية، مهتمة بالكتابة في مجالات مختلفة.

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