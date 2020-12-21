رسمياً هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا توافق على استخدام لقاح فايزر في محاولة احتواء جائحة كوفيد-19

بواسطة مهند شرف

وافقت هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا اليوم الإثنين على استخدام لقاح الفيروس التاجي كوفيد-19 الذي طورته شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتيك، مما يضع أوروبا في طريقها لبدء التطعيمات في غضون أسبوع واحد فقط.

رسمياً هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا توافق على استخدام لقاح فايزر في محاولة احتواء جائحة كوفيد-19 1 21/12/2020 - 6:21 م

وقالت دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا والنمسا وإيطاليا أنها تخطط لبد التطعيم اعتباراً من يوم 27 ديسمبر المقبل، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا اللحاق بالولايات المتحدة وبريطانيا حيث بدأت مرحلة التطعيم في كل من البلدين خلال الفترة الأخيرة من الشهر الجاري.

Avatar of مهند شرف
مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع

قد يعجبك ايضا
أخبار عالمية

كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي: سيتم إعطاء بريطانيا دفعة أخيرة بشأن العلاقات التجارية…

أخبار عالمية

في محاولة أخرى.. ترامب يلتقي بحلفاء جمهوريين من مجلس النواب الأمريكي لاكتساب مزاعم…

أخبار عالمية

أولمبياد طوكيو سيكون الأغلى تكلفةً في التاريخ، الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو يكشف…

أخبار عالمية

الرئاسة الفرنسية: ماكرون متماسك وحالته الصحية مستقرة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.