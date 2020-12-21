رسمياً هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا توافق على استخدام لقاح فايزر في محاولة احتواء جائحة كوفيد-19

وافقت هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا اليوم الإثنين على استخدام لقاح الفيروس التاجي كوفيد-19 الذي طورته شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتيك، مما يضع أوروبا في طريقها لبدء التطعيمات في غضون أسبوع واحد فقط.

وقالت دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا والنمسا وإيطاليا أنها تخطط لبد التطعيم اعتباراً من يوم 27 ديسمبر المقبل، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا اللحاق بالولايات المتحدة وبريطانيا حيث بدأت مرحلة التطعيم في كل من البلدين خلال الفترة الأخيرة من الشهر الجاري.