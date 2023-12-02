رسمياً| الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل قائد عسكري بارز واحتجاز جثته في غزة

كشف منذ قليل الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023، عن مقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، العقيد “إساف حمامي” في هجوم حركة حماس 7 أكتوبر الماضي، والتي قامت الحركة بالهجوم القوي على الدولة الإسرائيلية، حيث قامت باحتجاز العديد من الأسرى، والتي أفرجت عن البعض منهم خلال الهدنة الماضية التي بدأت في 24 نوفمبر 2023 بعد توسط الدولة المصرية والقطرية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

العقيد "إساف حمامي" مصدر الصورة: اليوم السابع

العقيد إساف حمامي

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمقتل العقيد “إساف حمامي” قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، مؤكداً أن جثته لا تزال محتجزة عند حركة حماس في غزة، وأنه تم ابلاغ أسرته خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي من خلال بيان عاجل تحت بند سُمح بالنشر:

“مقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في هجوم السابع من أكتوبر، وجثته محتجزة لدى المقاومة”

حركة حماس تحفظت على الجثة

وقالت الصحيفة العبرية ” يديعوت أحرونوت” أن حركة حماس الفلسطينية تحفظت على جثة قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، ووفقاً لما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، فإن الإعلان عن مقتل قائد اللواء الجنوبي “إساف حمامي”، جاء بعد الفحص الكبير لجميع النتائج، وذلك بناء على معلومات موثوق فيها.

والجدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل خلال هذه الفترة على تكثيف غاراته، على العديد من المناطق داخل قطاع غزة في اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة الإنسانية والتي دامت إلى نحو 7 أيام، جرى خلالها وقف اطلاق النار، وتبادل الأسرى بين الطرفين في مشهد مؤثر للجميع.

الصحة الفلسطينية تُعلن ارتفاع عدد الشهداء والمصابين

من جانبها قامت الصحة الفلسطينية اليوم، بالإعلان عن ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف القوي التي شهدتها منطقة على عدد من المناطق المختلفة، حيث تخطى عدد المصابين الأربعون ألفاً أما بالنسبة لعدد الشهدا فقد تخطى عددهم الـ15 ألف شهيداً، كما أكدت على خروج العديد من المستشفيات من الخدمة نتيجة نقص العديد من المستلزمات الطبية والوقود خلال هذه المرحلة الهامة، وناشدت المجتمع الدولي بضرورة مد القطاع بالوقود والمستلزمات الطبية في أسرع وقت، من أجل تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمرضى.

يهمك أيضاً:

اسرائيل تمنعنا من نقل الجثث.. تصريحات مثيرة من الهلال الأحمر ويُحذر من كارثة كبيرة في غزة

بيان إسرائيلي هام بشأن خرق الهدنة شمال قطاع غزة.. ورد قوي وحاسم من أبوعبيدة

مقطع فيديو يُثير غضب الإسرائيليين.. الجيش يقتل مواطن اسرائيلي عن طريق الخطأ في القدس

الدفاع المدني الفلسطيني يُناشد المجتمع الدولي

وناشد الدفاع المدني المجتمع العالمي بضرورة توفير آليات جديدة، من أجل العمل على استخراج الجثث من داخل المنازل والأنقاض بعد قصفها من طائرات الاحتلالن مؤكدا، للجميع أنه أصبح عاجزاً خلال هذه المرحلة من انتشال الجثث، بسبب عدم توافر الإمكانيات، وحذر من كارثة كبيرة وانتشار الأمراض والأوبئة خلال الفترة القادمة بسبب وجود تلك الجثث تحت الأنقاض وعدم دفنها في أقرب وقت.