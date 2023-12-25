رسالة مبطنة من جماعة الحوثي: كابلات الإنترنت العالمي تمر من باب المندب

بحسب قناة روسيا نيوز، أرسلت جماعة الحوثي اليوم، رسالة تهديد مبطن للتحالف الغربي، حيث ذكر اليمن التحالف الغربي، أن كابلات الإنترنت العالمي، تمر من مضيق باب المندب، وليست فقط السفن التجارية.

مضيق باب المندب باليمن

التحالف الغربي ضد اليمن

بعد هجمات جماعة الحوثي في اليمن، التي قصفت سفن إسرائيلية، وتهديدها بمنع مرور أي سفن تجارية، تتجه لدولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، أعلنت الولايات المتحدة تكوين تحالف دولي بحري، لحماية الملاحة، في البحر الأحمر، من جماعة الحوثي اليمنية، حيث تأثرت الملاحة، مما جعل بعض السفن تتحرك في طريق رأس الرجاء الصالح، بينما أعلنت جماعة الحوثي، أن الملاحة في البحر الأحمر لن تتأثر، وهي كما هي، وأن قرار الحوثي خاص فقط بالسفن الإسرائيلية، كما سخرت اليوم من تهديد التحالف الدولي، حيث أن كابلات الإنترنت العالمي، تمر من مضيق باب المندب، وفي ذلك تهديد بقطع الإنترنت، حال اشتعال الحرب.