رسائل ومنشورات تملأ محطة لاهاي المركزية في هولندا..لا تتخلوا عن غزة

اندهش المسافرين عبر محطة لاهاي المركزية بهولندا، عندما سقط على رؤسهم كم كبير من الرسائل والمنشورات ملأت أرض المحطة، تحوي رسائل للركاب والمسافرين، وظن الجميع في البداية، أنها عبارة عن تعليمات خاصة للمسافرين، ولكن بعد التقاطها، وجدوا ما هو خارج عن توقعاتهم.

محطة لاهاي المركزية

ساحة محطة لاهاي

حيث كانت الرسائل داعمة للقضية الفلسطينية، وتضامنية مع أهالي غزة، ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على القطاع، وكانت كالتالي:

أيها المسافرون..للأسف أنتم متورطون في عمليات الإبادة الجماعية في غزة.

أنتم تدفعون الضرائب لدعم إسرائيل، عسكريا واقتصاديا، وسياسيا.

أنتم تدفعوا الضرائب لتدمير غزة وسكانها.

هولندا ترفض المطالبة بوقف إطلاق النار.

الحكومة الهولندية تحمي إسرائيل.

بعض أعضاء البرلمان يدعمون الإبادة الجماعية.

أغلبية أعضاء البرلمان صوتوا ضد قرار محكمة العدل الدولية.

هولندا توفر أجزاء من طائرات أف_ 35 التي تحصد الأرواح في غزة.

رئيس الوزراء يسعى للدفاع عن إسرائيل.

"أعزائي المسافرين أنتم متورطون في الإبادة الجماعية".. رسائل تضامنية مع #غزة من محطة #لاهاي المركزية بهولندا pic.twitter.com/SbS1HZwq2h — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 12, 2024

حان وقت مواجهة الحقيقة

ثم استكملت الرسائل، حان وقت مواجهة الحقيقة، وأن لا تقف هولندا مرة أخرى على الجهة الخاطئة من التاريخ، حان وقت التعبير عن الرأي، إظهروا الشجاعة ولا تتخلوا عن غزة، هكذا كانت العبارات القوية، داعمة ومؤثرة، تعلوا محطة لاهاي.