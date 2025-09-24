رد فعل الجمهوريين الأمريكان على إعتراف الدول بفلسطين.. وماست: تظاهر فارغ بالفضيلة

شهدت الساعات الماضية، قيام عدة دول على رأسها بريطانيا واستراليا وكندا بالإعتراف بالدولة الفلسطينية، بدأت أصوات من اليمين الأمريكي ومن الجمهوريين بإدانة هذه الخطوة، بحسب ما ذكر موقع أكسيوس.

حيث قررت نيك هالى، سفيرة أمريكا السابقة لدى الأمم المتحدة الإنضمام إلى مجموعة من الأصوات من اليمين فى إدانة القرار، واتهم الدول الثلاث بـ “الرضوخ لحماس من خلال الضغط للاعتراف بالدولة الفلسطينية”، وقالت هيلى أن حلفاء أمريكا كانوا مهتمين بإرضاء حماس أكثر من إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب.

بينما أكد بريان ماست، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن الاعتراف بدولة فلسطينية ، هو تظاهر فارغ بالفضيلة، واتهم لسيناتور ليندسى جراهام، الجمهورى عن ولاية كارولينا الجنوبية العالم المتحضر بـما أسماه “مكافأة النازيين الدينيين المعاصرين بتسمية اعتباطية”.

ومن المعروف أن أكثر من 20 من المشرعين الجمهوريين قد وقعوا خطاباً الأسبوع الماضى موجهاً إلى رؤساء وزراء بريطانيا وأستراليا وكندا والرئيس الفرنسي يصفون خططهم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنها متهورة.

ووصف وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو الخطوة بأنها متهورة و”صفعة على وجه ضحايا هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل”.

ويأتي موقف الجمهوريين المعارض بشدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فى الوقت الذى يتخذ فيه منافسيهم الديمقراطيين موقفاً أكثر صرامة من إسرائيل بسبب حربها الوحشية المستمرة على قطاع غزة، والمجاعة والإبادة الجماعية التي تحدث بحق سكان القطاع.

كما أن موقف الرأي العام الأمريكي بدأ يتغير. وكشف استطلاع رأى أجراه مجلس شيكاغو للشئون العالمية، ونشرت نتائجه صحيفة واشنطن بوست قبل أيام، أن عدداً متزايداً من الأمريكيين يرون أن دعم بلادهم لإسرائيل فى حرب غزة أكثر من اللازم.

وأكد التقرير أن 53% من الديمقراطيين المشاركين فى الاستطلاع إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل أكثر من اللازم، وكانت النسبة 40% العام الماضى. وبين الجمهوريين، قال نحو النصف إن الولايات المتحدة تتبع التوازن الصحيح فى دعم إسرائيل فى الحرب، واستطلاعات العام الماضى، أثناء رئاسة بايدن، قال 40% إن الولايات المتحدة لا تدعم إسرائيل بما يكفى. لكن هذا العام تراجعت النسبة إلى 14% فقط.