رجل عربي يُلقي آلاف الدولارات في أحد شوارع “سيئول” ثم يبلغ الشرطة أنَّه فقد أمواله، والسلطات توضِّح

أقدم رجلٌ يحمل النسية العراقية على رمي آلاف الدولارات في الشارع شمال العاصمة الكورية الجنوبية “سيئول”، قبل أن يقوم بإبلاغ الشرطة المحلية أنَّه فقد أمواله.

قام برمي “22 مليون وون” في الشارع

وأكّد عدد من المسؤولين الحكوميين في كوريا الجنوبية أنَّ الرجل الثلاثيني قد خضع للتحقيق في مركز الشرطة بعد أن قام ببعثرة عدد كبير من الدولارات واليورو والوون الكوري بقيمة إجمالية 22 مليون وون، أي ما يعادل 16930 دولار أمريكي في شارع يقع بمنطقة سكنية في حي نوون في سيئول مساء الخميس، ثمَّ أبلغ الشرطة أنه فقد أمواله.

وأفاد عدد من شهود العيان، أنَّ الرجل كان قد حاول إعطاء النقود لأحد المارة قائلاً: “لدي الكثير من المال”، لكن عندما رفض ذلك الشخص أخذ النقود منه، بدأ العراقي في بعثرة الأوراق النقدية في الشارع، ثمَّ غادر المكان وأبلغ الشرطة أنَّه فقد أمواله.

الشرطة: تمَّ استعادة الأموال والرجل غير مستقر نفسياً

هذا وقد أكَّدت جميع التحقيقات التي أجرتها الشرطة، عدم وجود أي علامات تشير إلى ارتكاب جريمة، كما أسفر اختبار تعاطي المخدرات الذي خضع له الرجل عن نتيجة سلبية، حسب الشرطة المحلية التي قامت “بعد التأكد من أن الرجل غير مستقر نفسياً، بالبحث عن أفراد أسرته أو أصدقائه لتسليمه إليهم”، كما صرَّح مصدر في الشرطة بأنه تم استرجاع جميع الأوراق النقدية التي تخلص منها الرجل، وسوف تتم إعادتها إليه عند تسليمه إلى ذويه.