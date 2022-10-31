رابط و موعد التسجيل في قرعة أمريكا العشوائية ” اللوتري الأمريكي ” 2023 2024

قامت وزارة الخارجية الأمريكية ببدء استقبال طلبات التقديم على قرعة أمريكا للهجرة العشوائية، ويتم استقبال الطلبات من كافة أنحاء العالم، حيث تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باستقبال ما يزيد عن 50 ألف مهاجر بشكل سنوي، من كافة أنحاء العالم، يتم اختيارهم من خلال برنامج Diversity Visa بشكل عشوائي، ويتم منحهم في البداية الجرين كارد، التي تسمح لهم بالإقامة لمدة 5 سنوات بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ذلك يمكنهم التقديم على الجنسية الأمريكية، والحاصلين على الجرين كارد يكن بإمكانهم السفر من وإلى الولايات المتحدة والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة للمواطن الأمريكي، كما يمكن استضافة الأقارب خلال فترة سريان البطاقة.

موعد التسجيل في قرعة أمريكا 2023 2024

حيث وضحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن بداية موعد التقديم في قرعة أمريكا العشوائية يكون من الأربعاء الموافق يوم 5 أكتوبر 2022، وسوف يستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق يوم 8 نوفمبر 2022، ويعد هناك 55,000 تأشيرة تنوع متاحة لبرنامج الهجرة، وسوف يتم نشر نتائج قرعة الهجرة العشوائية لعام 2024 في 6 مايو 2023.

بداية التسجيل في قرعة أمريكا نهاية التسجيل في قرعة أمريكا 5 أكتوبر 2022، من 12 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة 8 نوفمبر 2022 من 12 ظهراً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة

رابط التسجيل في قرعة أمريكا 2023

حيث وضحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن التسجيل في اللوتري الأمريكي يكون متاح في كافة أنحاء العالم باتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول على رابط وزارة الخارجية الأمريكية.

يجب رفع صورة شخصية بالمواصفات المطلوبة.

عليك قراءة التعليمات من هنا التعليمات.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة مع التأكد من دقتها جميعًا.

يجب رفع صورة لجواز السفر ويجب أن يكون ساري.

قم برفع صورة من البطاقة الشخصية

قم برفع صورة من المؤهل الدراسي وفي حال لم يكن هناك مؤهل.

شروط التسجيل في قرعة أمريكا 2023 2024

حيث وضحت وزارة الخارجية الأمريكية الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين لقرعة أمريكا العشوائية اللوتري، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون مكان ميلاده في بلد مسموح لها بالمشاركة.

وأن يكون حاصل على تعليم ثانوي أو ما يعادله على الأقل، أي أكمل مرحلتين دراسيتين.

يجب امتلاك جواز سفر.

يلزم تسجيل طلب واحد فقط بنفس المعلومات، وعدم تقديم أي طلبات أخرى وإلا سوف يتم استبعاد كافة الطلبات لهذا الشخص.

تقديم ‏شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو شهادة تأجيل الخدمة هذا بالنسبة للأشخاص الذين تعد الخدمة العسكرية إلزامية في بلدانهم.

تقديم صورة شخصية مقاس 600 * 600 بكسل، وبها كافة مواصفات الصورة المطلوبة للتقديم اللوتري أمريكا.

‏يجب تدوين كافة المعلومات كما هي موجودة في الأوراق الرسمية.

‏عدم التغيير في الحالة الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2023

حيث وضحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن المقبولين باللوتري سوف يتلقوا رسالة من وزارة الخارجية الأمريكية من خلال البريد الإلكتروني، وسوف يتطلب من المقبولين الحضور لمقر القنصلية حتى يتم إجراء المقابلة واستكمال تسليم باقي المستندات المطلوبة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول على رابط نتيجة اللوتري.

ثم قم بالنقر على check status.

يجب اختيار continue.

قم بإدخال الرقم الذي حصلت عليه أثناء التسجيل

قم بإدخال باقي البيانات المطلوبة.

قم بالنقر على submit لتظهر نتيجة القبول.

طريقة اختيار الفائزين في اللوتري الأمريكي 2023

حيث وضحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن اختيار الفائزين في قرعة أمريكا بتوقيع الاختيار وتحديد الفائزين في اللوتري الأمريكي 2023، خلال المدة من 11 نوفمبر وحتى شهر سبتمبر 2024، ويكون اختيار الفائزين بشكل عشوائي من خلال قرعة عشوائية يتم إجرائها إلكترونيًا، بعدها تقوم الوزارة بإرسال بريد إلكتروني لكل فائز على حدة، ولا تقوم الوزارة بالكشف عن بيانات الفائزين من خلال موقع القنصلية التابع، حفاظًا على سرية المعلومات المقدمة، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع المخصص باستخدام الكود الذي تم إرساله على البريد الإلكتروني الخاص.