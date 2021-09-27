رابط وخطوات تجديد الإقامة 2022 في الكويت اون لاين

تجديد الإقامة في الكويت اون لاين هي أحد الخدمات التي تقدمها الحكومة الكويتية لكل مقيم من أجل تسهيل عملية تجديد بطاقة إقامته، لأن الحكومة الكويتية تقدم حاليا مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي تعزز وتسهل حياة المواطنين والمقيمين، ولذلك سوف نعرض لكم عبر “نجوم مصرية” بعض المعلومات التي وفقنا الله على جمعها حول “تجديد الاقامة في الكويت اونلاين” في هاته السطور.

تجديد الإقامة 2022 في الكويت:

تقدم البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت هذه الخدمة، وقد تم إطلاقها على الموقع الإلكتروني أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث كان يُطلب من المقيمين في السابق التوجه إلى مكتب الجوازات بوزارة الداخلية لتجديد بطاقاتهم، ولكن هذه الخدمة الجديدة هي لتوفير الوقت والمال على السكان بدلًا من الازدحام أمام المقر.

الاستعلام عن تجديد الاقامة في الكويت:

تعتبر عملية الاستعلام عن مدة صلاحية الاقامة في الكويت من الأمور المهمة التي يجب على المواطن القيام بها في كل فترة، لأنه يعرف تاريخ انتهاء إقامته وموعد تجديدها من خلال الاستفسار، ويتم ذلك بالطريقة التالية:

قم بزيارة بوابة الكويت الإلكترونية على شبكة الانترنت. اذهب إلى قائمة السكان واختر منها “الاستعلام عن الاقامة”. تحتاج إلى إدخال اسم المقيم الذي تبحث عنه. أدخل رقم العنوان في المربع المخصص له. انقر فوق زر الاستعلام وانتظر حتى تظهر البيانات.

طريقة تجديد الإقامة في الكويت اون لاين:

يتم تحديث بطاقة الإقامة في الكويت إلكترونياً من خلال بعض الخطوات التي سنذكرها لكم وهي كالتالي:

اذهب إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت على الإنترنت. يجب عليك تحديد “تجديد اقامة وافد” من قائمة الخدمات في الموقع. يتطلب منك الموقع تسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام رقم سكني وكلمة مرور. سيتم توجيهك إلى صفحة أخرى حيث يمكنك إدخال البيانات المطلوبة. تحميل صورة الشخصية. بعد ذلك، تحتاج إلى إعداد طريقة دفع للدفع مقابل التجديد. اضغط على زر تأكيد الدفع، ثم أرسل البطاقة إلى عنوانك.

طريقة دفع رسوم الاقامة في الكويت:

يمكنك إتمام عملية دفع رسوم الإقامة في الكويت باتباع بعض الخطوات البسيطة: