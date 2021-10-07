رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الثانوية السودانية

نتيجة امتحانات الثانوية بالسودان، تعتبر من أهم النتائج في حياة الطالب السوداني، ولذلك يظل في انتظار إعلان نتيجة الثانوية منذ الانتهاء من الامتحانات، وفي الوقت الحالي اقترب موعد نتيجة الثانوية بالخرطوم، ولذلك يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن الطريقة السريعة التي يمكن من خلالها الاستعلام عنها، حيث أنه مع الضغط الشديد على موقع نتيجة الثانوية السودانية يفقد عدد من التلاميذ القدرة على الدخول، ويضطرون للانتظار عدة ساعات للتمكن من إدخال رقم الجلوس، ولهذا سنوضح في السطور التالية أسهل طريقة لنتائج الثانوية بالسودان والخطوات التي يجب اتباعها.

رابط نتيجة الثانوية السودانية

يجب في الخطوة الأولى، الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية؛ لأنه هو المسؤول عن نتائج الثانوية في كل الولايات.

في الخطوة الثانية، يجب الضغط على خانة نتيجة الشهادة السودانية الموجودة أسفل الصفحة.

في الخطوة الثالثة، يجب إدخال رقم الجلوس في صفحة نتيجة الشهادة الثانوية.

في الخطوة الأخيرة، يجب إدخال الرمز الذي سيظهر في الشاشة، ثم الضغط على خانة بحث، وسوف تظهر النتيجة.

موعد نتائج الثانوية بالسودان

وقال مدير إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم السودانية، الاستاذ محمود الحوري، إن الوزارة تعمل حاليًا على إنهاء أعمال التصحيح في أوراق إجابات الطلاب الذين شاركوا هذا العام في امتحانات الثانوية، والذين بلغ عددهم 157 طالب وطالبة في جميع الولايات، ولأن عدد الطلاب قليل، يمكن أن تظهر النتيجة خلال أيام، موضحًا أن أعمال التصحيح بدأت في السادس عشر من أغسطس الماضي، بمشاركة 1400 معلم.

وأشار مدير إدارة الامتحانات، إلى أن الوزارة واجهت مشاكل عديدة خلال عملية وضع الأرقام السرية على كراسات الإجابات والتصحيح، بسبب انتشار فيروس كورونا التاجي، ولكن تم التعامل مع ذلك ومتابعة عملية التصيحيح بتركيز شديد ودقة، لحماية درجات الطلاب والحفاظ على اجتهادهم طوال فترة الدراسة.