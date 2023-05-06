“رابط فعال” هنا نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 اللوتري وشرح خطوات الاستعلام الإلكتروني

اصبح البحث عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا من قبل المتقدمين للحصول على التأشيرة الأمريكية “الجرين كارد”، هي أهم وأشهر كلمات البحث اليوم السبت 6 مايو، في جميع أرجاء الوطن العربي الكبير من المحيط للخليج، فالهجرة إلي ألأمريكا حلم يراود الشباب العربي، لتحقيق مستوى معيشة أفضل والحصول على فرصة للعمل والدراسة وصناعة مستقبل، وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1995 على منح 55 ألف تأشيرة متنوعة لخلق تعددية في المجتمع الأمريكي بموجب قانون الهجرة الذي أصدر عام 1990، ويتم إعلان نتائج القرعة الأمريكية 2023 إلكترونياً عبر موقع الخارجية الأمريكية.

كل عام مع بداية شهر أكتوبر يتم فتح رابط التقديم للحصول على الجرين كارد، ويستمر التسجيل حتى يوم 5 من شهر نوفمبر الذي يليه، وبعد التسجيل يتم فحص الطلبات عن طريق الحاسوب بعد تغذيته بالمعلومات المطلوب توافرها في المتقدمين، ويتم إرسال رسائل بالنتائج للمتقدمين عبر البريد الإلكتروني لهم، وتحديد مقابلة في السفارة الأمريكية لتقرير منحه التأشيرة من عدمها بعد مطابقة الأوراق والتحقق منها، كما يمكنكم الدخول على موقع وزارة الخارجية الأمريكية وأتباع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة القرعة الأمريكية.

أستعلام نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية dvlottery.state.gov.

من الصفحة الرئيسية أنقر على كلمة check status.

ثم أنقر continue.

سوف تنقل لصفحة جديدة مطلوب فيها تسجيل كافة بياناتك الشخصية قم بتسجيلها بدقة.

أضغط على كلمة submit لتعرف النتيجة مقبول أم غير موفق.

ما هي مميزات الجرين كارد

التمتع بجميع الخدمات التي تقدمها الحكومة الأمريكية للمواطنين الأمريكيون من صحة وتعليم.

الحصول على فرصة عمل بشكل قانوني وفق قانون الهجرة.

التمتع بمميزات الضمان الاجتماعي والضرائب والتقاعد.

يمكنك من خلال الحصول على التأشيرة الأمريكية عمل أستقدام للأقارب والأهل لتكون أنت وكيلاً لهم.

التقديم للحصول على الجنسية الأمريكية دون التنازل عن جنسيتك الأصلية.

تحديد الفائزين بالقرعة الأمريكية

يتم عمل مقابلة مع مندوب من السفارة الأمريكية للمقبولين بصورة مبدئية، وبناء على هذه المقابلة يتم تحديد منح الجنسية للمتقدم من عدمها، ويكون القرار بناء على فحص المستندات ومطابقتها مع الجهات ذات الشأن، للتأكد من أن المقبولين سوف يكونوا إضافة للمجتمع الأمريكي، ويثروا الحياة بخبراتهم وتميزهم العلمي وتحقيق الغرض من التأشيرات وهو التنوع الثقافي للمجتمع.

موعد إعلان نتائج اللوتري الأمريكي 2023

كما أعلن الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن نتيجة اللوتري سوف تعلن اليوم السبت 6 مايو 2023، عن طريق الموقع الرسمي للوزارة أو عن طريق رسائل على البريد الإلكتروني للمقبولين.