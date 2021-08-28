رابط بنك التسليف تسجيل الدخول (نفاذ) للإستفادة من خدمة المواعيد الإلكترونية

بنك التنمية الاجتماعية والذي كان معروفاً سابقاً بإسم بنك التسليف والإذخار، يتيح خدمة الحجز المسبق لزيارة جميع فروعه من قبل العملاء في، اليوم والوقت، الذين تم إختيارهم اثناء طلب الموعد أون لاين، ويعد البنك ذو ريادة في تقديم التمويلات الاجتماعية كان ولا يزال يرسم سياسية إستهداف فئة المواطنين منخفضي الدخل لتعزيز استقلالهم المالي وبناء مجتمع منتج قادر على تنمية موارده الذاتية، علاوة على أنواع برامج الإذخار إضافة إلى القروض الميسرة التي يقدمها البنك المذكور. ويعد تسجيل الدخول الى بنك التسليف بالربط بمعلومات موقع النفاذ الوطني الموحد.

بنك التسليف خدمة حجز موعد العملاء

الخطوة الأولى: الذهاب الى موقع التنمية الاجتماعية https://www.sdb.gov.sa

الخطوة الثانية: اختيار بوابة التقديم الالكتروني والنقر على دخول

ادخل بواسطة بوابة نفاذ الوطني الموحد أدخل رقم الهوية وكلمة المرور السرية، ومطابقة ارقام المرئي في الصورة، ثم النقر على تسجيل الدخول أدخل كود التحقق المرسل الى رقم الجوال اضغط على الخطوط الثلاث لاستعراض قائمة الخدمات ثم إختيار الخدمات الالكترونة وتجدها يسار اعلى الصفحة الرئيسة. النقر على حجز موعد لزيارة الفرع ثم إضافة موعد، والعمل على تحديد الفرع وتحديد تاريخ الموعد الذي تريده. ويتبعه بالنقر على أيقونة تحميل المواعيد ومنها يتم إختيار الوقت المناسب، ومن ثم إختيار نوع الخدمة مثل تسليم مستندات صرف المدفوعات. الضغط على حفظ الموعد

في ختام السطور ومن خلال تطبيق خطوات رابط حجز موعد بنك التسليف- المنشورة بالاعلى- تكون قد حصلت على موعد مسبق معترف به عند زيارتك فروع بنك التنمية الاجتماعي، والذي يتم إصدار الموعد من خلال الموقع sdb.gov.sa.