رابط الاستعلام عن نتيجة القرعة الأمريكية 2024 الهجرة العشوائية dvlottery.state.gov

يترقب الكثير من المتقدمين حول العالم إعلان نتائج برنامَج الهجرة العشوائية إلي الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2024، حيث أطلقت وزارة الهجرة الأمريكية هذا البرنامَج منذ سنوات، ويتم التقديم فيه من شهر أكتوبر من كل عام وتقدم ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لهذا البرنامَج، ويتم اختيار 55 ألف شخص بشكل عشوائي للحصول علي فرصة الهجرة إلي الولايات المتحدة ويعد هذا البرنامَج فرصة كبيرة للأفراد الذين يسعون للعيش والعمل في أمريكا وتحقيق أحلامهم.

استعلم نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا

إذا كنت تنتظر نتيجة برنامَج الهجرة العشوائية إلي الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2024، يجب عليك اتباع بعض الخطوات لمعرفة نتيجتك:

يمكنك الدخول إلي الموقع الخاص ببرنامج الهجرة الأمريكية

قم بالضغط علي زر “check status” ومن ثم “continue”.

سيتم طلب منك إدخال رَقَم التأكيد الذي تم تسجيله في اللوتري، بالإضافة إلي اسم العائلة وتاريخ الميلاد،

ومن ثم كتابة الرَّقَم الأمني المعروض علي الشاشة، والضغط على زر “submit”.

سيتم عرض النتيجة فورًا وإذا كنت من الفائزين ستظهر عبارة “has been selected”،

وإذا لم تكن كذلك ستظهر عبارة “has not been selected”.

يجب عليك اتباع الإرشادات بعناية والتحقق من الرقم الصحيح لتأكيد النتيجة، وإذا كنت من الفائزين

تحقق من اتباع جميع الخطوات اللازمة للحصول علي الفيزا والانتقال إلي الولايات المتحدة.

موعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

إذا كنت تنتظر نتيجة برنامج الهجرة العشوائية إلي الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2024، فإن الوزارة المعنية أعلنت أن النتيجة سوف تظهر في السادس من مايو 2023 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وإذا كنت من الفائزين، ستتمكن من السفر إلي الولايات المتحدة والاستمتاع بالفرص التي تقدمها، مثل التعليم والعمل في بيئة متطورة ومتعددة الثقافات وإذا تم اختيار اسمك، فستحتاج إلي تسديد الرسوم الخاصة بالتأشيرة عن طريق زيارة السفارة الأمريكية في بلدك وسيتم إرشادك بشأن الإجراءات المطلوبة والمستندات اللازمة للحصول علي التأشيرة لذلك يجب عليك البقاء على اتصال مع السفارة والتأكد من اتباع جميع الإجراءات المطلوبة لتحقيق حلمك في العيش والعمل في الولايات المتحدة.