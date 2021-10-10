رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والاولاد في ليبيا وكيفية التسجيل في المنحة
يبحث العديد من المواطنين في ليبيا عن منحة الأزواج والأبناء التي تم الإعلان عنها من وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك حتى يتم تقديم المساعدات المالية للمواطنين الأشد احتياجا وفقرا، علما أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أقرت منحة كتيب العائلة، وذلك وفقا لما نص عليه القانون رقم 27 الذي صدر سنة 2013 في الجريدة الرسمية، وتعبر منحة الزوجة والأولاد مساعدة مالية في ظروف استثنائية تعمل على تحسين الحالة المعيشية للعائلات الليبية التي تضررت من فيروس كورونا، ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والاولاد في ليبيا.
طريقة التسجيل في منحة الزوجة والأبناء
- أولا يجب الدخول إلى رابط منظومة منحة الزوجة والأبناء إلكترونيا.
- بعدها يتم ادخال البيانات التي تطلب من المتقدم.
- من ثم يتم تقديم طلب للحصول على المنحة.
كيفية الاستعلام عن منحة كتيب للزوجة والأبناء
- في البداية يتم الدخول إلى موقع منظومة منحة الزوجة والأبناء 2021 الإلكتروني.
- من ثم يتم ادخال البيانات الخاصة بالمستفيد بشكل صحيح.
- بعدها يتم إضافة الرقم الوطني.
- إضافة إلى ادخال رقم القيد، ورقم الجوال.
- بعدها يتم استلام كود التفعيل، يقوم المستفيد بإدراجه.
- من ثم يتم كتابة جميع البيانات المتعلقة بالزوجة والأبناء.
- يجب على أي شخص يريد أن يعدل حسابه المصرفي أن يستخدم رقم أيبان حديث.
- كما ويجب ان يتم تحديد المصرف البنكي من أجل صرف منحة كتيب العائلة عليه.
- أخيرا يتم الضغط على أيقونة حفظ ليتم استكمال كافة الإجراءات.