رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والاولاد في ليبيا وكيفية التسجيل في المنحة

يبحث العديد من المواطنين في ليبيا عن منحة الأزواج والأبناء التي تم الإعلان عنها من وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك حتى يتم تقديم المساعدات المالية للمواطنين الأشد احتياجا وفقرا، علما أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أقرت منحة كتيب العائلة، وذلك وفقا لما نص عليه القانون رقم 27 الذي صدر سنة 2013 في الجريدة الرسمية، وتعبر منحة الزوجة والأولاد مساعدة مالية في ظروف استثنائية تعمل على تحسين الحالة المعيشية للعائلات الليبية التي تضررت من فيروس كورونا، ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والاولاد في ليبيا.

طريقة التسجيل في منحة الزوجة والأبناء

أولا يجب الدخول إلى رابط منظومة منحة الزوجة والأبناء إلكترونيا.

بعدها يتم ادخال البيانات التي تطلب من المتقدم.

من ثم يتم تقديم طلب للحصول على المنحة.

كيفية الاستعلام عن منحة كتيب للزوجة والأبناء