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“رئيس الوزراء العراقي” يُحذر “الولايات المتحدة” من أي هجوم على الأراضي العراقية

نــورا حـسـن

في أعقاب استئناف القتال في حرب إسرائيل وحماس الذي أعاد إلى الواجهة مخاوف من اندلاع صراع ذو نطاق أوسع، حذر “محمد شياع السوداني” رئيس الوزراء العراقي، الولايات المتحدة من أي “هجوم” على الأراضي العراقية.

العراق تحذر واشنطن

أفاد بيان صادر عن مكتب “السوداني” عن تحذير رئيس الوزراء العراقي لواشنطن من أي عمليات هجوم تستهدف الأراضي العراقية، وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع وزير الخارجية “أنتوني بلينكن”، كما أكد “السوداني” على التزام الحكومة العراقية بضمان سلامة المستشارين الدوليين المتواجدين في العراق، وجاء ذلك بعد استهداف القوات الأمريكية طائرة حربية مركبة تابعة للمقاتلين المدعومين من إيران بعد أن أطلقوا صاروخ بالستي قصير المدى على الأفراد الأمريكيين وحلفائهم.

مجموعة من المشيعين العراقين يحملون نعش فضل المكسوسي أحد أفراد كتائب حزب الله - مصدر الصورة: The Times of Israel
مجموعة من المشيعين العراقين يحملون نعش فضل المكسوسي أحد أفراد كتائب حزب الله – مصدر الصورة: The Times of Israel

وفقًا لتصريحات مسؤولي البنتاغون، جاءت تلك الضربات ردًا على استهداف القوات الأمريكية الموجودة بسوريا والعراق مع تعرضها للهجوم ما يزيد عن 74 مرة، ويرجع هذا التصعيد إلى الحرب بين إسرائيل وحماس، واستهدفت الغارات الأمريكية عدة مواقع تابعة للحشد الشعبي -في منطقة جرف النصر- وهي تحالف من القوات شبه العسكرية السابقة التي تم دمجها في الجيش العراقي النظامي، وقد أدى الهجوم إلى مقتل تسعة مقاتلين تابعين لإيران وفقًا لتصريحات كتائب حزب الله.

من ناحية أخرى ناقش رئيس الوزراء العراقي خلال مكالمته الهاتفية مع وزير الخارجية الأمريكية آخر التطورات في أراضي فلسطين المحتلة موضحًا الجهود التي تبذلها العراق للتعامل مع العواقب الخطيرة للهجمات المتكررة على قطاع غزة، كما أكد “رئيس مجلس الوزراء العراقي” على ضرورة تحقيق الهدوء ووقف العدوان وضمان عدم انتشار الحرب وتوسيعها، وذلك للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.


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عن الكاتب:
نــورا حـسـن

نورا حسن.
ليسانس آداب، قسم علم الاجتماع، جامعة القاهرة، 2019.
حصلت على دورة تدريبية كباحثة اجتماعية في مجال رعاية الأحداث والمجال الطبي.
لدي خبرة في الكتابة الصحفية بكافة أنواعها وأمتلك كارنية بصفة محرر من مجلة الآداب بجامعة القاهرة.
أعمل في مجال التداول الإلكتروني، وكاتبة ومحررة صحفية في موقع نجوم مصرية.
هوايتي الرسم ولدي شغف كبير للقراءة والكتابة، قلبي ينبض بحب للمغامرة والاستكشاف، استخدم قلمي وفرشتي لخلق عالم ساحر من الخيال خارج إطار الواقع الملموس.

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