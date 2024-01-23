رئيس الوزراء البريطاني ينتقد رفض نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، انتقادًا نادرًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث وصف رفضه إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة في المستقبل بأنه أمر (مخيب للآمال) وقد أكد سوناك مجددًا دعم بلاده لحل الدولتين كوسيلة لوقف الصراع في المنطقة.

رئيس الوزراء الاسرائيلي ورئيس الوزراء البريطاني

وقد تفاقمت الخلافات بين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل.

وفي بداية هذا الأسبوع فقد أعلن نتنياهو أنه لن يتنازل عن (السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على جميع الأراضي غربي نهر الأردن).

وردًا على سؤال بشأن تصريحات نتنياهو فقد صرح المتحدث باسم سوناك للصحفيين بأنه (مخيب للآمال سماع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي).

وأضاف المتحدث (أن موقف المملكة المتحدة لم يتغير ولا يزال يدعم حلاً يقوم على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان، وهو الطريق الأفضل لتحقيق السلام الدائم).

ولقد تركزت الجهود الدولية لفترة طويلة على حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولكن عملية السلام تعثرت منذ سنوات.

وتؤيد بريطانيا (حق إسرائيل في الرد على حماس) بعد هجمات الحركة على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، كما دعت بريطانيا الحكومة الإسرائيلية إلى احترام القانون الإنساني ووقف القتال في قطاع غزة، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة المحاصرة، وتسعى الحكومة البريطانية أيضًا إلى (وقف دائم لإطلاق النار يستند إلى إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، للحد من الخسائر المدنية).

وأضاف المتحدث قائلاً: (من الواضح أن هناك طريقا طويلا للتعافي وتحقيق الأمن الدائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، لكننا سنواصل دعمنا القائم منذ أمد طويل لحل الدولتين طالما اقتضى الأمر ذلك).